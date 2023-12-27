Як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" та які зміни будуть в мобілізації

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні почав працювати електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Користуватися ним можуть: Міноборони, Генштаб, ТЦК та інші структури. Військовозобов'язаним можна лише перевірити свої дані.

Про це повідомляє "РБК".

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Що відомо про "Оберіг"

Історія Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів розпочалася ще у березні 2017 року з ухвалення відповідного закону. Формально реєстр був запущений у березні 2022 року, однак без повної бази.

На початку вересня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сенс "Оберега" у повній цифровізації процесів, щоб перевести усе в digital. До того ж реєстр дозволить унеможливити будь-які корупційні ризики.

Він є електронною інформаційною системою для збирання, зберігання, обробки та використання даних, створеною для забезпечення військового обліку українців.

Завдання реєстру:

ведення військового обліку;

планування та реалізація заходів щодо мобілізації, а також прийняття на контракт;

інформаційне забезпечення військових пенсіонерів та членів сімей загиблих відомостями про військовий облік;

Адміністраторами "Оберегу" є обласні ТЦК та оперативні командування. Інформацію вносять туди районні та міські центри комплектування.

Очікується, що завдяки реєстру можна буде швидше ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку.

Готовність "Оберега"

Восени українські ЗМІ повідомляли про фактичну готовність реєстру та про те, що більшість військовозобов'язаних уже є в ньому. Цьому сприяла цифровізація процесів на основі застосунку "Дія".

Речник Сухопутних сил Володимир Фітьо розповів, що "Оберіг" вже працює.

"Але він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли відповідний законопроєкт буде ухвалено, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні бази даних", — наголосив він.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко каже, що "Оберіг" — це база даних військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані.

Що дозволить змінити запуск реєстру

Після синхронізації баз даних, у більшості випадків більше не знадобиться потреба в заходах оповіщення.

"Ми бачитимемо, наприклад, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується до Личаківського району міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити цього військовозобов'язаного до ТЦК та СП", — розповів Фітьо.

До цього електронна база у ТЦК дозволяла здійснювати заходи оповіщення людей у будь-якій точці країни. Тепер оцифровану справу може побачити ТЦК в іншому регіоні. Після початку її роботи усі відвідування представниками ТЦК спортклубів або ресторанів не знадобляться.

"Це спростить проведення мобілізації ресурсів — як людських, так і транспортних, і багато іншого. Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення", — зазначив представник Сухопутних сил.

Чорногоренко каже, що реєстр покликаний знизити корупцію, можливість маніпуляцій із даними, уникнути випадків, коли повістки повторно розсилаються тим, хто вже перебуває на фронті.

"Наш кінцевий користувач — це не тільки військовозобов'язаний, це працівник ТЦК та СП, який має бути суперменом у роботі з даними, у роботі з людьми, бути сервісно-орієнтованим", — зазначила вона.

До того ж Чорногоренко розповіла, що Кабміну пропонують запустити можливість взяття на військовий облік через ЦНАПи, а на базі "Оберега" запустять нові електронні послуги.

Які дані заносять в реєстр

"Оберіг" містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

Йдеться про такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан (наявність дітей);

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

військово-облікова спеціальність;

відомості про батьків;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта;

ІПН;

оцифрований образ обличчя;

дані про виїзд за кордон;

судимість тощо.

Якщо ВРУ ухвалить законопроєкт №10062, то цей перелік буде доповнено номерами телефонів, адресами електронної пошти, відомостями про володіння іноземними мовами, про право на володіння зброєю та водійське посвідчення.

Інформацію до "Оберегу" дізнаються з інших реєстрів.

Одним із найголовніших є Реєстр фізичних осіб — платників податків. У ньому збиралася інформація з 1994 року, тому він є найбільш повним і здатним забезпечити верифікацію даних в інших реєстрах.

Як працює "Оберіг"

До запуску реєстру вся інформація про людину у військкоматі зберігалася на папері. Найголовнішим завдання було оцифрувати папки, щоб інформація була доступна онлайн.

"І коли ви приходите до військкомату, щоб вона вся була у вашій справі і не треба було шукати цю інформацію. Тоді одразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися — тобто для того, щоб робити якесь прогнозування", — розповідав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Йдеться про автоматизацію роботи ТЦК, а також якісні дані, які дозволять приймати рішення про те, скільки людей мобілізувати, хто саме потрібний і так далі.

За словами Федорова, зараз при одруженні чоловік має повідомити про це військкомат. Реєстр дозволить одержувати такі дані автоматично. Таким чином військовозобов'язаному не потрібно щоразу приходити до ТЦК для того, щоб сповістити його про такі зміни.

Доступ до реєстру мають:

Міноборони:

Генеральний штаб ЗСУ;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки;

ТЦК.

Дані в електронних картках про кожну людину повинні зберігатися протягом усього життя та видаляються після 105 років з дати її народження.

Щодо доступу військовозобов'язаних до реєстру, то сьогодні є лише можливість перевірити інформацію про себе. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та подати письмовий запит.

У законопроєкті №10062 є норма про те, що військовозобов'язані отримають доступ до "Оберегу" через електронний кабінет.

Відсутність даних у реєстрі

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що є можливість виявляти військовозобов'язаних, навіть якщо вони не оновлювали дані у ТЦК або їх немає в "Оберегу".

"Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов'язаних — є інші реєстри, за якими ми в будь-якому випадку виявимо", — заявила вона.

До того ж у системі буде електронний кабінет, електронний військовий квиток та електронна облікова книжка. Завдяки обміну даних в "Оберезі" відображатиметься, якими послугами користується військовозобов'язаний і де він знаходиться.

"Такі заходи вкрай необхідні. За допомогою системи "Оберіг" ми знатимемо, якими послугами користується людина і де вона знаходиться. Також у нас буде вся інформація, яка є в додатку "Дія" та навіть більше: покупка авто, де чоловік працює, вакцинація, чи отримує другу вищу освіту, де проживає, інформацію про батьків та сімейний стан", — додала Калмикова.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що електронний реєстр призовників "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів. За її словами, наразі персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%.