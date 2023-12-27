Как работает реестр военнообязанных "Оберег" и какие изменения будут в мобилизации

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине начал работать электронный реестр военнообязанных "Оберег". Пользоваться им могут Минобороны, Генштаб, ТЦК и другие структуры. Военнообязанным можно только проверить свои данные.

Об этом сообщает "РБК".

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Что известно об "Обереге"

История Единого государственного реестра призывников военнообязанных и резервистов началась еще в марте 2017 года с принятия соответствующего закона. Формально реестр был запущен в марте 2022 года, но без полной базы.

В начале сентября министр обороны Рустем Умеров заявил, что смысл "Оберега" в полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital. К тому же реестр позволит исключить любые коррупционные риски.

Он представляет собой электронную информационную систему для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета украинцев.

Задание реестра:

ведение военного учета;

планирование и реализация мер по мобилизации, а также принятие на контракт;

информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о военном учете;

Администраторами "Оберега" есть областные ТЦК и оперативные командования. Информацию вносят туда районные и городские центры комплектования.

Ожидается, что благодаря реестру можно будет быстрее идентифицировать украинцев, не стоящих на военном учете.

Готовность "Оберега"

Осенью украинские СМИ сообщали о фактической готовности реестра и о том, что большинство военнообязанных уже находятся в нем. Этому способствовала цифровизация процессов на основе приложения "Дія".

Спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо рассказал, что "Оберег" уже работает.

"Но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные базы данных", — подчеркнул он.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что "Оберег" — это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы.

Что позволит изменить запуск реестра

После синхронизации баз данных, в большинстве случаев больше не понадобится потребность в мерах оповещения.

"Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", — рассказал Фитьо.

До этого электронная база в ТЦК позволяла осуществлять меры по оповещению людей в любой точке страны. Теперь оцифрованное дело может увидеть ТЦК в другом регионе. После начала работы все посещения представителями ТЦК спортклубов или ресторанов не понадобятся.

"Это упростит проведение мобилизации ресурсов — как человеческих, так и транспортных, и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения", — отметил представитель Сухопутных сил.

Черногоренко говорит, что реестр призван снизить коррупцию, возможность манипуляций с данными, избежать случаев, когда повестки повторно рассылаются тем, кто уже находится на фронте.

"Наш конечный пользователь — это не только военнообязанный, это работник ТЦК и СП, который должен быть суперменом в работе с данными, в работе с людьми, быть сервисно-ориентированным", — отметила она.

К тому же Черногоренко рассказала, что Кабмин предлагает запустить возможность взятия на военный учет через ЦНАПы, а на базе "Оберега" запустят новые электронные услуги.

Какие данные заносят в реестр

"Оберег" содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

Речь идет о следующих данных:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение (наличие детей);

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность;

сведения о родителях;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта;

ИНН;

оцифрованный образ лица;

данные о выезде за границу;

судимость и т.д.

Если ВРУ примет законопроект №10062, то этот перечень будет дополнен номерами телефонов, адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и водительском удостоверении.

Информацию в "Оберег" узнают из других реестров.

Одним из главных является Реестр физических лиц — налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, поэтому он наиболее полный и способный обеспечить верификацию данных в других реестрах.

Как работает "Оберег"

До запуска реестра вся информация о человеке в военкомате хранилась на бумаге. Самой главной задачей было оцифровать папки, чтобы информация была доступна онлайн.

"И когда вы приходите в военкомат, чтобы она вся была в вашем деле и не надо было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько есть военнообязанных, а где они учились — то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование", — рассказывал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Речь идет об автоматизации работы ТЦК, а также качественных данных, которые позволят принимать решения о том, сколько людей мобилизовать, кто именно нужен и так далее.

По словам Федорова, сейчас при женитьбе мужчина должен сообщить об этом военкомат. Реестр позволит получать такие данные автоматически. Таким образом военнообязанному не нужно каждый раз приходить в ТЦК для того, чтобы известить его о таких изменениях.

Доступ к реестру имеют:

Минобороны:

Генеральный штаб ВСУ;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки;

ТЦК.

Данные в электронных карточках о каждом человеке должны храниться на протяжении всей жизни и удаляются после 105 лет со дня рождения.

Что касается доступа военнообязанных к реестру, то сегодня есть только возможность проверить информацию о себе. Для этого следует обратиться в ТЦК и подать письменный запрос.

В законопроекте №10062 есть норма о том, что военнообязанные получат доступ к "Оберегу" через электронный кабинет.

Отсутствие данных в реестре

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что есть возможность выявлять военнообязанных, даже если они не обновляли данные в ТЦК или их нет в "Обереге".

"Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных — есть другие реестры, по которым мы в любом случае обнаружим", — заявила она.

К тому же в системе будет электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка. Благодаря обмену данных в "Обереге" будет отображаться, какими услугами пользуется военнообязанный и где он находится.

"Такие меры крайне необходимы. С помощью системы "Оберег" мы будем знать, какими услугами пользуется человек и где он находится. Также у нас будет вся информация, которая есть в приложении "Дія" и даже больше: покупка авто, где человек работает, вакцинация, получает ли второе высшее образование, где проживает, информацию о родителях и семейное положение", — добавила Калмыкова.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный реестр призывников "Оберег" увеличился на 750 тысяч записей. По ее словам, персональные данные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88%.