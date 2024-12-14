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Як швидко почнуть шукати ухилянта — у ТЦК дали чітку відповідь

14 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Протягом трьох діб ТЦК має право оголосити ухилянта в розшук
Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Сумській області відсоток осіб, які отримали повістку, але не з'явилися за місцем призначення, становить 10-15%. Такі люди ризикують потрапити під розшук і стати фігурантами судових справ. 

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало.

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Він підкреслив, що протягом трьох днів, таких людей вже можна оголосити в розшук. Однак, якщо є підтвердження хвороби чи інших обставин, що перешкоджають появі, розшук не ініціюється, а термін відтерміновується. 

Якщо повістка надіслана поштою, триденний термін починається з моменту отримання повідомлення про її надходження. Важливо, що повістку має отримати особисто одержувач, або його законний представник.

Які бувають повістки

Представник ТЦК зазначив, що форма повістки не зазнала суттєвих змін і може бути роздрукована через автоматизовану систему "Оберіг", як із електронним, так і без підпису. Юридична сила повісток незалежно від способу доставки однакова.

Повістки, підписані кваліфікованим електронним підписом, можуть надсилатися на підприємства для розповсюдження серед працівників уповноваженими особами. Для патрулювання та рознесення у місцях скупчення людей складаються індивідуальні повістки.

Існують два види повісток: для уточнення облікових даних і бойова. Перша також є контрольною для проходження військово-лікарської комісії, після якої особа може отримати бойову повістку, що слугує підставою для тимчасового звільнення від роботи під час мобілізації.

Повістка вважається врученою та особа сповіщеною у таких випадках:

  • керівник підприємства отримав розпорядження і зобов'язаний отримати підпис працівника на повістці;
  • співробітники ТЦК та СП під час патрулювання зупинили особу на підставі перевірки військово-облікових документів і вручили їй повістку;
  • повістка відправлена через "Укрпошту" рекомендованим листом із повідомленням про необхідність з'явитися до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали раніше, що штрафи за порушення військового обліку можуть сягнути 60 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, як оскаржити незаконний призов громадянина до армії.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти

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