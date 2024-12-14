Протягом трьох діб ТЦК має право оголосити ухилянта в розшук

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

У Сумській області відсоток осіб, які отримали повістку, але не з'явилися за місцем призначення, становить 10-15%. Такі люди ризикують потрапити під розшук і стати фігурантами судових справ.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало.

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Він підкреслив, що протягом трьох днів, таких людей вже можна оголосити в розшук. Однак, якщо є підтвердження хвороби чи інших обставин, що перешкоджають появі, розшук не ініціюється, а термін відтерміновується.

Якщо повістка надіслана поштою, триденний термін починається з моменту отримання повідомлення про її надходження. Важливо, що повістку має отримати особисто одержувач, або його законний представник.

Які бувають повістки

Представник ТЦК зазначив, що форма повістки не зазнала суттєвих змін і може бути роздрукована через автоматизовану систему "Оберіг", як із електронним, так і без підпису. Юридична сила повісток незалежно від способу доставки однакова.

Повістки, підписані кваліфікованим електронним підписом, можуть надсилатися на підприємства для розповсюдження серед працівників уповноваженими особами. Для патрулювання та рознесення у місцях скупчення людей складаються індивідуальні повістки.

Існують два види повісток: для уточнення облікових даних і бойова. Перша також є контрольною для проходження військово-лікарської комісії, після якої особа може отримати бойову повістку, що слугує підставою для тимчасового звільнення від роботи під час мобілізації.

Повістка вважається врученою та особа сповіщеною у таких випадках:

керівник підприємства отримав розпорядження і зобов'язаний отримати підпис працівника на повістці;

співробітники ТЦК та СП під час патрулювання зупинили особу на підставі перевірки військово-облікових документів і вручили їй повістку;

повістка відправлена через "Укрпошту" рекомендованим листом із повідомленням про необхідність з'явитися до ТЦК.

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