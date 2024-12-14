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Как быстро начнут искать уклониста — в ТЦК дали четкий ответ

14 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В течение трех суток ТЦК имеет право объявить уклониста в розыск
Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Сумской области процент лиц, получивших повестку, но не явившихся по месту назначения, составляет 10-15%. Такие люди рискуют попасть в розыск и стать фигурантами судебных дел.

Об этом в интервью Суспільному заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

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Он подчеркнул, что в течение трех дней таких людей уже можно объявить в розыск. Однако если есть подтверждение болезни или других обстоятельств, препятствующих появлению, розыск не инициируется, а срок откладывается.

Если повестка отправлена по почте, трехдневный срок начинается с момента получения уведомления о поступлении.

Какие бывают повестки

Представитель ТЦК отметил, что форма повестки не претерпела существенных изменений и может быть распечатана через автоматизированную систему "Оберіг", как с электронной, так и без подписи юридическая сила повесток независимо от способа доставки одинакова.

Повестки, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут направляться на предприятия для распространения среди работников уполномоченными лицами.

Существуют два вида повесток: для уточнения учетных данных и боевая.

Повестка считается врученной и лицо уведомлено в следующих случаях:

  • руководитель предприятия получил распоряжение и обязан получить подпись на повестке;
  • сотрудники ТЦК и СП во время патрулирования остановили лицо на основании проверки военно-учетных документов и вручили ему повестку;
  • повестка отправлена через "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением о необходимости явиться в ТЦК.

Напомним, мы писали ранее, что штрафы за нарушение военного учета могут составить 60 тысяч гривен.

Также мы сообщали, как обжаловать незаконный призыв гражданина в армию.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные уклонисты

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