В течение трех суток ТЦК имеет право объявить уклониста в розыск

Как быстро начнут искать уклониста — в ТЦК дали четкий ответ
В Сумской области процент лиц, получивших повестку, но не явившихся по месту назначения, составляет 10-15%. Такие люди рискуют попасть в розыск и стать фигурантами судебных дел.
Об этом в интервью Суспільному заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.
Как быстро уклониста начинают разыскивать
Он подчеркнул, что в течение трех дней таких людей уже можно объявить в розыск. Однако если есть подтверждение болезни или других обстоятельств, препятствующих появлению, розыск не инициируется, а срок откладывается.
Если повестка отправлена по почте, трехдневный срок начинается с момента получения уведомления о поступлении.
Какие бывают повестки
Представитель ТЦК отметил, что форма повестки не претерпела существенных изменений и может быть распечатана через автоматизированную систему "Оберіг", как с электронной, так и без подписи юридическая сила повесток независимо от способа доставки одинакова.
Повестки, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут направляться на предприятия для распространения среди работников уполномоченными лицами.
Существуют два вида повесток: для уточнения учетных данных и боевая.
Повестка считается врученной и лицо уведомлено в следующих случаях:
- руководитель предприятия получил распоряжение и обязан получить подпись на повестке;
- сотрудники ТЦК и СП во время патрулирования остановили лицо на основании проверки военно-учетных документов и вручили ему повестку;
- повестка отправлена через "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением о необходимости явиться в ТЦК.
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