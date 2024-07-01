Військовий облік громадян України закордоном, деталі, особливості

Українські громадяни у черзі до консульства України в Польщі. Фото: Shchodennyk

Українські громадяни, які перебувають за межами держави, все одно мають перебувати на військовому обліку. Це можна зробити без повернення до України, подавши відповідну заяву до української консульської установи у країні перебування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Перебування за межами України не звільняє громадян нашої держави від обов’язку перебувати на військовому обліку.

Згідно із Додатком 2 до Постанови КМУ №1487 про "Правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" такі громадяни все одно мають стати на військовий облік — причому на загальних підставах, відвідавши один із територіальних центрів комплектування на території України.

Варіант із дистанційним оформленням документів

Втім, це можна зробити і дистанційно, не повертаючись на батьківщину.

"Ви повинні подати до української консульської установи країни перебування відповідну заяву, написану в довільній формі, додавши до неї закордонний паспорт", — підкреслив юрист Юрій Айвазян.

Консульство ж має відправити цю заяву на електронну пошту ТЦК, а після того, як громадянин буде взятий на військовий облік, йому повернуть закордонний паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, яка була зупинена з 23 квітня. Чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Додамо, що Кабмін готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.