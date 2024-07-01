Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як стати на військовий облік за кордоном — поради юристів arrow

Як стати на військовий облік за кордоном — поради юристів

1 липня 2024 12:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік громадян України закордоном, деталі, особливості
Українські громадяни у черзі до консульства України в Польщі. Фото: Shchodennyk
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські громадяни, які перебувають за межами держави, все одно мають перебувати на військовому обліку. Це можна зробити без повернення до України, подавши відповідну заяву до української консульської установи у країні перебування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військовий облік для біженців та заробітчан

Перебування за межами України не звільняє громадян нашої держави від обов’язку перебувати на військовому обліку.

Згідно із Додатком 2 до Постанови КМУ №1487 про "Правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" такі громадяни все одно мають стати на військовий облік — причому на загальних підставах, відвідавши один із територіальних центрів комплектування на території України.

Варіант із дистанційним оформленням документів

Втім, це можна зробити і дистанційно, не повертаючись на батьківщину.

"Ви повинні подати до української консульської установи країни перебування відповідну заяву, написану в довільній формі, додавши до неї закордонний паспорт", — підкреслив юрист Юрій Айвазян.

Консульство ж має відправити цю заяву на електронну пошту ТЦК, а після того, як громадянин буде взятий на військовий облік, йому повернуть закордонний паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, яка була зупинена з 23 квітня. Чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Додамо, що Кабмін готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

українці військовий облік мобілізація військовозобов'язані консульство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки