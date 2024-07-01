Військовий облік громадян України закордоном, деталі, особливості

Як стати на військовий облік за кордоном — поради юристів
Українські громадяни, які перебувають за межами держави, все одно мають перебувати на військовому обліку. Це можна зробити без повернення до України, подавши відповідну заяву до української консульської установи у країні перебування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військовий облік для біженців та заробітчан
Перебування за межами України не звільняє громадян нашої держави від обов’язку перебувати на військовому обліку.
Згідно із Додатком 2 до Постанови КМУ №1487 про "Правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" такі громадяни все одно мають стати на військовий облік — причому на загальних підставах, відвідавши один із територіальних центрів комплектування на території України.
Варіант із дистанційним оформленням документів
Втім, це можна зробити і дистанційно, не повертаючись на батьківщину.
"Ви повинні подати до української консульської установи країни перебування відповідну заяву, написану в довільній формі, додавши до неї закордонний паспорт", — підкреслив юрист Юрій Айвазян.
Консульство ж має відправити цю заяву на електронну пошту ТЦК, а після того, як громадянин буде взятий на військовий облік, йому повернуть закордонний паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном, яка була зупинена з 23 квітня. Чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.
Додамо, що Кабмін готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.
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