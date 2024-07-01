Военный учет граждан Украины за границей, детали, особенности

Украинские граждане в очереди в консульство Украины в Польше. Фото: Shchodennyk

Украинские граждане, которые находятся за пределами государства, все равно должны состоять на военном учете. Это можно сделать без возвращения в Украину, подав соответствующее заявление в украинское консульское учреждение в стране пребывания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Пребывание за пределами Украины не освобождает граждан нашего государства от обязанности состоять на военном учете.

Согласно Приложению 2 к Постановлению КМУ №1487 о "Правилах военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", такие граждане все равно должны стать на военный учет — причем на общих основаниях, посетив один из территориальных центров комплектования на территории Украины.

Вариант с дистанционным оформлением документов

Впрочем, это можно сделать и дистанционно, не возвращаясь на родину.

"Вы должны подать в украинское консульское учреждение страны пребывание соответствующее заявление, написанное в произвольной форме, добавив в него загранпаспорт", — подчеркнул юрист Юрий Айвазян.

Консульство должно отправить это заявление на электронную почту ТЦК, а после того, как гражданин будет взят на военный учет, ему вернут загранпаспорт.

Напомним, что Кабинет министров утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей, остановленной с 23 апреля. Мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Добавим, что Кабмин готовит постановление об отсрочке от учета. Документ позволит 17-летним украинцам, которые находятся за рубежом, получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.