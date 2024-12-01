Бронювання від мобілізації з статусом обмежено придатного — що треба знати

Внесення даних військовозобов'язаного в реєстр. Фото: Армія.Inform

В Україні з 1 грудня 2024 року змінюються правила бронювання працівників від мобілізації на критично-важливих підприємствах. Водночас деякі громадяни зі статусом обмежено придатних цікавляться, чи можуть відмовити їм у бронюванні.

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання обмежено придатних

Підприємства зможуть бронювати обмежено придатних військовозобов’язаних, але за певних умов.

Відмовити у бронюванні можуть, якщо військовозобов’язаний:

не перебуває на військовому обліку;

не має трудових відносин із державним органом, критично важливим підприємством або установою;

не займає посаду на критично важливому підприємстві чи в установі, де йому нараховується заробітна плата, що за кожен місяць останнього звітного періоду (кварталу) становить менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, помножений на коефіцієнт 2,5. Винятком є державні та комунальні підприємства, установи й організації, а також господарські товариства, де частка держави або комунальної власності перевищує 50%;

не уточнив персональні дані, визначені у Законі України №3633-IX від 11 квітня 2024 року;

перебуває в розшуку.

Чи можуть забронювати обмежено придатного, який не проходив ВЛК

Якщо обмежено придатний військовозобов’язаний не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), підприємство все одно може його забронювати, за умови, що Територіальний центр комплектування (ТЦК) не оголосив його у розшук.

Нагадаємо, Верховний Суд пояснив, чому повістка не підлягає оскарженню в суді. Також ми пояснювали, що робити, якщо в ТЦК одразу відмовили у прийомі документів на відстрочку без розгляду.