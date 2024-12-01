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Как статус "ограниченно пригодный" влияет на бронирование

1 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации со статусом ограниченно подходящего — что нужно знать
Внесение данных военнообязанного в реестр. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с 1 декабря 2024 года изменяются правила бронирования работников от мобилизации на критически важных предприятиях. В то же время некоторые граждане со статусом ограниченно пригодных интересуются, могут ли отказать им в бронировании.

Ответ на это дал юрист Владислав Дерий.

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Предприятия смогут бронировать ограниченно пригодных военнообязанных, но при определенных условиях.

Отказать в бронировании могут, если военнообязанный:

  • не состоит на военном учете;
  • не имеет трудовых отношений с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;
  • не занимает должность на критически важном предприятии или в учреждении, где ему начисляется заработная плата, каждый месяц последнего отчетного периода (квартала) составляет менее размера минимальной заработной платы, умноженный на коэффициент 2,5. Исключение составляют государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, а также хозяйственные общества, где доля государства или коммунальной собственности превышает 50%;
  • не уточнил персональные данные, указанные в Законе Украины №3633-IX от 11 апреля 2024 года;
  • находится в розыске.

Могут ли забронировать ограниченно пригодного, не проходившего ВВК

Если ограниченно годный военнообязанный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), предприятие все равно может его забронировать при условии, что Территориальный центр комплектования (ТЦК) не объявил его в розыск.

Напомним, Верховный Суд объяснил, почему повестка не подлежит обжалованию в суде. Также мы объясняли, что делать, если в ТЦК сразу было отказано в приеме документов на отсрочку без рассмотрения.

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