Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, стверджує юрист

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час воєнного стану та оголошення загальної мобілізації до лав ЗСУ мають долучатись в тому числі й внутрішньо переміщенні особи, які мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). На них розповсюджуються право на відстрочку.

Про нюанси призову чоловіків з ТОТ розповів РБК-Україна юрист Дмитро Франчук.

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Як мобілізують внутрішньо переміщених осіб

Згідно із постановою Кабміну № 1487, громадян, які прибули з ТОТ, беруть на військовий облік після того, як вони отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Їх реєстрація на військовий облік проходить в районних чи обласних ТЦК.

Які документи від ВПО треба подати до ТЦК:

заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини

для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

Звичайно, всі права громадян України розповсюджуються і на ВПО. Але головним нюансом є те, що, за словами юриста, такі особи мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях.

Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини.