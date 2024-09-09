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Як відбувається мобілізація переселенців з ТОТ — юрист роз'яснив всі нюанси

9 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, стверджує юрист
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану та оголошення загальної мобілізації до лав ЗСУ мають долучатись в тому числі й внутрішньо переміщенні особи, які мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). На них розповсюджуються право на відстрочку.  

Про нюанси призову чоловіків з ТОТ розповів РБК-Україна юрист Дмитро Франчук.  

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Як мобілізують внутрішньо переміщених осіб

Згідно із постановою Кабміну № 1487, громадян, які прибули з ТОТ, беруть на військовий облік після того, як вони отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Їх реєстрація на військовий облік проходить в районних чи обласних ТЦК.

Які документи від ВПО треба подати до ТЦК:

  • заява;
  • паспорт громадянина України;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини
  • для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;
  • рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

Звичайно, всі права громадян України розповсюджуються і на ВПО. Але головним нюансом є те, що, за словами юриста, такі особи мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях.

Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини.

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03:09 Літаків F-16 та ракет не достатньо для перемоги — Жорін з "Азова" про "універсальну зброю"

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