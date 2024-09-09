Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, стверджує юрист

Як відбувається мобілізація переселенців з ТОТ — юрист роз'яснив всі нюанси
Під час воєнного стану та оголошення загальної мобілізації до лав ЗСУ мають долучатись в тому числі й внутрішньо переміщенні особи, які мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). На них розповсюджуються право на відстрочку.
Про нюанси призову чоловіків з ТОТ розповів РБК-Україна юрист Дмитро Франчук.
Як мобілізують внутрішньо переміщених осіб
Згідно із постановою Кабміну № 1487, громадян, які прибули з ТОТ, беруть на військовий облік після того, як вони отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Їх реєстрація на військовий облік проходить в районних чи обласних ТЦК.
Які документи від ВПО треба подати до ТЦК:
- заява;
- паспорт громадянина України;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини
- для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;
- рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).
Звичайно, всі права громадян України розповсюджуються і на ВПО. Але головним нюансом є те, що, за словами юриста, такі особи мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях.
Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини.
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