Внутри перемещенные лица имеют право на отсрочку от мобилизации, утверждает юрист

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время военного положения и объявления общей мобилизации в ряды ВСУ могут призывать, в том числе и внутренне перемещенных лиц, имеющих регистрацию на временно оккупированных территориях (ВОТ). На них распространяется право на отсрочку.

О нюансах призыва мужчин с ВОТ рассказал РБК-Украина юрист Дмитрий Франчук.

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Как мобилизуют внутри перемещенных лиц

Согласно постановлению Кабмина № 1487, граждан, прибывших из ВОТ, берут на военный учет после того, как они получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Их регистрация на военный учет осуществляется в районных или областных ТЦК.

Какие документы от ВПЛ нужно подать в ТЦК:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части

для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

Конечно, все права граждан Украины распространяются и на ВПЛ. Но главный нюанс в том, что, по словам юриста, такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях.

Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.