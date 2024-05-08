Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

Українські чоловіки стоять у черзі за паспортами перед закритим паспортним сервісом у Варшаві ФОТО: AFP / East News

У зв'язку із забороною на консульські дії, у тому числі на отримання закордонних паспортів українським чоловікам призовного віку за кордоном, у багатьох виникло питання, а як же можна обійтися без українського закордонного паспорта за межами батьківщини. Новини.LIVE розбиралися, як українцям, які тимчасово не проживають в Україні, подорожувати без закордонного паспорта, що таке "паспорт іноземця" та як його отримати.

За прикладом Білорусі

Минулого тижня Україна припинила надання консульських послуг за кордоном для чоловіків призовного віку. Це не справедливо, коли одні воюють, а інші хочуть пересидіти війну за кордоном. Так пояснили свої дії у МЗС України.

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Це означає, що особиста присутність на батьківщині чоловікам тепер знадобиться, щоб продати нерухомість, вступити у спадок чи оформити закордонний паспорт. Винятки є. Вони стосуються осіб з інвалідністю, а також тих осіб, які здійснюють за ними догляд.

До речі, рішення українського уряду – не унікальне. Першою країною, яка ще у вересні минулого року заборонила видачу паспортів своїм громадянам за кордоном, є Білорусь.

За даними бази Eurostat, після початку повномасштабної війни до країн Євросоюзу поїхали близько 4,3 млн українців, у тому числі 860 тис. дорослих чоловіків. Найбільше – до Німеччини та Польщі.

Що таке паспорт іноземця та як його оформити

Очевидно, таким рішенням уряд вирішив стимулювати чоловіків повертатися на батьківщину. Але який буде реальний ефект поки спрогнозувати складно. Адже жити та працювати в іншій країні можна і без паспорта України.

Для цього українцям достатньо мати право на постійне проживання в одній із країн ЄС, яке українці одержують як біженці. На підставі такого права громадяни можуть працювати та подорожувати країнами ЄС на строк не більше 90 днів. Щобільше, постійне право на проживання дає можливість отримати так званий "сірий" паспорт або паспорт іноземця, який дозволить подорожувати за межі Євросоюзу, а в деяких країнах ще й голосувати на муніципальних виборах.

Серед країн Євросоюзу, паспорт іноземця українці можуть отримати у Німеччині, Польщі, Латвії, Фінляндії та Естонії. На жаль, таких країн, як Іспанія, або Франція серед них зараз немає.

Можливості, які надає такий документ, залежать від країни, де його видано. Головна його перевага – можливість подорожувати за кордон. Наприклад, ви можете відвідувати країни Шенгенської зони без візи або подорожувати в інші країни за наявності віз.

Однак, перед поїздкою до інших країн, власникам таких паспортів доведеться перевіряти актуальні правила в'їзду до тієї чи іншої країни, оскільки не всі країни визнають такі документи. Розглянемо кожну країну докладніше.

Німеччина

Для українців, які мешкають у Німеччині, є можливість оформити "дорожній документ іноземця". Щоб претендувати на його оформлення, потрібно надати доказ того, що ви не можете отримати новий документ у консульстві України, що з урахуванням останніх законодавчих ініціатив з боку України, зробити буде досить просто.

Термін дії проїзного документа для іноземців прив'язаний до терміну дії документа про перебування. Розмір збору за обробку документів становитиме 100 євро. Час обробки становить близько 2 місяців.

Зазначимо, що влада Німеччини одна з перших відреагувала на заборону на надання консульських послуг для українських чоловіків. За словами представника МВС ФРН Максиміліана Каля, заборона на консульські послуги не вплине на життя українців статус тих, хто потребує захисту біженців з України, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків. "Такий захищений статус українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу через те, що вони були змушені залишити батьківщину, рятуючись від російської агресії", - заявив він.

Польща

Українці, які мешкають у Польщі, також можуть отримати "польський проїзний документ іноземця". Податися на оформлення документа можна лише після закінчення терміну дії попереднього документа. Зроблено це для того, щоб унеможливити наявність у громадянина двох паспортів. До заяви потрібно додати анкету та 1 фотографію. Також доведеться сплатити збір за первинну видачу польського паспорта іноземця у розмірі 350 злотих (близько 100 дол.).

Польський проїзний документ іноземця ФОТО: poland-consult.com



Щоб претендувати на отримання польського проїзного документа, потрібен дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування з гуманітарних причин. Такий документ видається на 1 рік та протягом цього терміну дозволяє перетинати державний кордон. Щодо подорожей, то для власників таких паспортів доступні всі країни ЄС, а також Шенгенська зона.

Латвія

Подібні документи існують і в інших країнах. У Латвії він зветься "паспорт іноземної особи". За наявності права на постійне проживання, його можна отримати лише за 10 робочих днів, або навіть у терміновому порядку за два робочі дні за бажанням заявника. Для цього варто звернутись до одного з відділень міграційної служби, написати заяву, а також докладне пояснення об'єктивних причин, які заважають одержанню паспорта від компетентних органів України. Як і в інших країнах, документ дає право на подорожі без віз по всіх країнах Шенгенської зони. Вартість оформлення – 38 євро, а у разі прискореного розгляду – 53 євро. Термін отримання – 30 днів.

Естонія

Умови отримання паспорта іноземця в Естонії нічим кардинально не відрізняються від попередніх країн. Такий документ видається іноземцю, який має діючий дозвіл на проживання або право на проживання в Естонії, і при цьому підтверджено, що він не має проїзного документа іноземної держави та не має можливості його отримати.

Вартість подання документів – 35 євро, а у разі прискореного розгляду – 58 євро. Термін обробки документів – від 2 до 4 тижнів. Власники таких паспортів, окрім можливості подорожувати, можуть також розраховувати на отримання соціальних послуг, а також голосувати на виборах до муніципалітетів.

Фінляндія

Для українців, які проживають у Фінляндії, може бути виданий проїзний документ біженця, якщо надано притулок або проїзний документ іноземця, якщо надано статус другорядного захисту.

Згідно з фінським законодавством, всі, хто проживає у Фінляндії, повинні мати діючий проїзний документ, за яким можна виїжджати і повертатися до країни.

Біженцям у Фінляндії на вибір дають два варіанти – або зберегти паспорт своєї країни, або отримати проїзний документ. Одночасно мати закордонний паспорт України та виданий Фінляндією проїзний документ – не можна. Тому паспорт України вилучається міграційною службою країни під час отримання проїзного документа біженця чи іноземця.

Власникам таких документів надаються послуги з охорони здоров'я та соціального забезпечення з боку муніципалітету за місцем проживання.

"Паспорти іноземців" не є заміною закордонним паспортам

"Паспорти іноземця" або "сірі" паспорти, безумовно, можуть бути корисними українцям як тимчасовий захід, але повноцінною заміною закордонному паспорту вони не є. Отримуючи цей документ, українець не втрачає свого громадянства, й іншого громадянства теж не набуває. Це переважно лише документ для подорожей.