Как выжить без загранпаспорта за границей и что такое "паспорт иностранца"

Украинские мужчины стоят в очереди за паспортами перед закрытым паспортным сервисом в Варшаве ФОТО: AFP / East News

В связи с запретом на консульские действия, в том числе на получение загранпаспортов украинским мужчинам призывного возраста за границей, у многих возник вопрос, а как же можно обойтись без украинского загранпаспорта за пределами родины. Новини.LIVE разбирались, как украинцам, которые временно не проживают в Украине, путешествовать без загранпаспорта, что такое "паспорт иностранца" и как его получить.

По примеру Беларуси

На прошлой неделе Украина приостановила оказание консульских услуг за рубежом для мужчин призывного возраста. Это не справедливо, когда одни воюют, а другие хотят пересидеть войну за границей. Так объяснили свои действия в МИД Украины.

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Это значит, что личное присутствие на родине мужчинам теперь понадобится, чтобы продать недвижимость, вступить в наследство или оформить заграничный паспорт. Исключения есть. Они касаются лиц с инвалидностью, а также тех лиц, которые осуществляют за ними уход.

К слову, решение украинского правительства – не уникально. Первой страной, которая еще в сентябре прошлого года запретила выдачу паспортов своим гражданам за границей является Беларусь.

По данным базы Eurostat, после начала полномасштабной войны в страны Евросоюза уехали около 4,3 млн украинцев, в том числе 860 тыс. взрослых мужчин. Больше всего – в Германию и Польшу.

Что такое паспорт иностранца и как его оформить

Очевидно, что таким решением правительство решило стимулировать мужчин возвращаться на родину. Но какой будет реальный эффект пока спрогнозировать сложно. Ведь жить и работать в другой стране можно и без паспорта Украины.

Для это украинцу достаточно иметь право на постоянное проживание в одной из страны ЕС, которые украинцы получают как беженцы. На основании такого права граждане могут работать и путешествовать по странам ЕС на строк не более 90 дней. В добавок, постоянное право на проживание дает возможность получить так называемый "серый" паспорт или паспорт иностранца, который позволит путешествовать за пределы Евросюза, а в некоторых странах, еще и голосовать на муниципальных выборах.

Среди стран Евросоюза, паспорт иностранца украинцы могут получить в Германии, Польше, Латвии, Финляндии и Эстонии. К сожалению, таких стран, как Испания, Франция в их числе сейчас нет.

Возможности, которые дает такой документ, зависят от страны, где он выдан. Главное его преимущество – это возможность путешествовать за границу. Например, вы можете посещать страны Шенгенской зоны без визы или другие страны при наличии виз. Однако, перед поездкой в другие страны, обладателям таких паспортов придется проверять актуальные правила въезда в ту или иную страну, так как не все страны признают такие документы. Рассмотрим каждую из стран подробнее.

Германия

Для украинцев, которые проживают в Германии, есть возможность оформить "дорожный документ иностранца". Чтобы претендовать на его оформление, нужно предоставить доказательство того, что вы не можете получить новый документ в консульстве Украины, что с учетом последних законодательных инициатив со стороны Украины сделать будет достаточно просто.

Срок действия проездного документа для иностранцев привязан к сроку действия документа о пребывании. Размер сбора за обработку документов составляет 100 евро. Время обработки составляет около 2 месяцев.

Отметим, что власти Германии одни из первых отреагировали на запрет на предоставление консульских услуг для украинских мужчин. По словам представителе МВД ФРГ Максимилиана Каля, запрет на консульские услуги не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев из Украины вне зависимости от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах. "Такой защищенный статус украинские беженцы имеют во всех странах Европейского Союза вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии", — заявил он.

Польша

Украинцы, которые проживают в Польше, также могут получить "польский проездной документ иностранца". Податься на оформление документа можно только после истечения срока действия предыдущего документа. Сделано это для того, чтобы исключить возможность наличия у гражданина двух паспортов. К заявлению потребуется приложить анкету и 1 фотографию. Также придется заплатить сбор за первичную выдачу польского паспорта иностранца в размере 350 злотых (около 100 долл.).

Польский проездной документ иностранца ФОТО: poland-consult.com



Чтобы претендовать на получение польского проездного документа требуется разрешение на постоянное пребывание или разрешения на пребывание по гуманитарным причинам. Такой документ выдается на 1 год и в течение этого срока позволяет пересекать государственную границу. Что касается путешествий, то для обладателей таких паспортов доступны все страны ЕС, а также Шенгенской зоны.

Латвия

Подобные документы есть и в других странах. В Латвии он носит название "паспорт иностранного лица". При условии наличия права на постоянное проживание, его можно получить всего лишь за 10 рабочих дней, или даже в срочном порядке за два рабочих дня по желанию заявителя. Для этого стоит обратиться в одно из отделений миграционной службы, написать заявление, а также подробное объяснение объективных причин, которые мешают получению паспорта от компетентных органов Украины. Как и в случае других стран, документ дает право на безвизовые путешествия по всем странам Шенгенской зоны. Стоимость оформления - 38 евро, а в случае ускоренного рассмотрения - 53 евро. Срок рассмотрения - 30 дней.

Эстония

Условия получения "паспорта иностранца" в Эстонии ничем кардинально не отличаются от предыдущих стран. Такой документ выдается иностранцу, который имеет действующий вид на жительство или право на проживание в Эстонии, и при этом подтверждено, что у него нет проездного документа иностранного государства и он не имеет возможности его получить.

Стоимость подачи документов – 35 евро, а в случае ускоренного рассмотрения - 58 евро. Сроки обработки документов – от 2 до 4 недель. Владельцы таких паспортов, кроме возможности путешествовать, могут также рассчитывать на получение социальных услуг, а также голосовать на выборах в муниципалитеты.

Финляндия

Для украинцев, которые проживают в Финляндии может быть выдан проездной документ беженца, если предоставлено убежище или проездной документ иностранца, если предоставлен статус второстепенной защиты.

Согласно финскому законодательству, все кто проживает в Финляндии должны иметь действующий проездной документ, по которому можно выезжать и возвращаться в страну.

Беженцам в Финляндии на выбор дается два варианта – или сохранить паспорт своей страны, или получить проездной документ. Одновременно иметь загранпаспорт Украины и выданный Финляндией проездной документ – нельзя. Поэтому паспорт Украины изымается миграционной службой страны при получении проездного документ беженца или иностранца.

Обладателям таких документов предоставляется услуги по здравоохранению и социальному обеспечению со стороны муниципалитета по месту жительства.

Паспорт иностранца — не замена загранпаспорту

"Серые" паспорта, безусловно, могут быть полезны украинцам в качестве временной меры, но полноценной заменой заграничному паспорту они не являются. Получая этот документ, украинец не теряет своего гражданства, и другое гражданство тоже не приобретает. Это в большей степени лишь документ для путешествий.



