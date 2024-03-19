Як водії медеваків вивчають маршрут евакуації — розповідь військового

Планшет з програмою "Кропива". Фото: "АрміяInform"

У кожного водія евакуаційного автомобіля обов’язково повинен мати планшет із програмою "Кропива". У цій програмі виписані усі точки процесу евакуації, які перед початком роботи водій має проїхати, бажано, без використання планшета.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Планшет з "Кропивою"

За словами Дмитра Козятинського, у кожного водія евакуаційного автомобіля є планшет з програмою "Кропива", де занесена уся інформація про точки, пов’язані з евакуацією поранених.

Це:

пункт збору поранених;

точка перехоплення (з кейсевака на медевак);

стабпункт;

госпіталь;

точки чергувань тощо.

Вивчення маршруту евакуації

Бойовий медик наголосив, що перед початком роботи водії евакуаційних автомобілів проїжджають увесь маршрут, кожну точку — для того, аби його повністю вивчити і занести в "Кропиву".

"В ідеалі, кожен водій має вміти доїхати до потрібної точки без допомоги планшета", — пояснив Козятинський.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.