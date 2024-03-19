Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного

Планшет с программой "Кропива". Фото: "АрмияInform"

У каждого водителя эвакуационного автомобиля обязательно должен быть планшет с программой "Кропива". В этой программе выписаны все точки процесса эвакуации, которые перед началом работы водитель должен проехать желательно без использования планшета.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Планшет с "Кропивой"

По словам Дмитрия Козятинского, у каждого водителя эвакуационного автомобиля есть планшет с программой "Кропива", где занесена вся информация о точках, связанных с эвакуацией раненых.

Это:

пункт сбора раненых;

точка перехвата (из кейсевака на медевак);

стабпункт;

госпиталь;

точки дежурств и т.д.

Изучение маршрута эвакуации

Боевой медик подчеркнул, что перед началом работы водители эвакуационных автомобилей проезжают весь маршрут, каждую точку - для того, чтобы его полностью изучить и занести в "Кропиву".

"В идеале каждый водитель должен уметь доехать до нужной точки без помощи планшета", — пояснил Козятинский.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.