Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного arrow

Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного

19 марта 2024 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного
Планшет с программой "Кропива". Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

У каждого водителя эвакуационного автомобиля обязательно должен быть планшет с программой "Кропива". В этой программе выписаны все точки процесса эвакуации, которые перед началом работы водитель должен проехать желательно без использования планшета.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Планшет с "Кропивой"

По словам Дмитрия Козятинского, у каждого водителя эвакуационного автомобиля есть планшет с программой "Кропива", где занесена вся информация о точках, связанных с эвакуацией раненых.

Это:

  • пункт сбора раненых;
  • точка перехвата (из кейсевака на медевак);
  • стабпункт;
  • госпиталь;
  • точки дежурств и т.д.

Изучение маршрута эвакуации

Боевой медик подчеркнул, что перед началом работы водители эвакуационных автомобилей проезжают весь маршрут, каждую точку - для того, чтобы его полностью изучить и занести в "Кропиву".

"В идеале каждый водитель должен уметь доехать до нужной точки без помощи планшета", — пояснил Козятинский.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.

ВСУ
эвакуация
медики
программное обеспечение
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться