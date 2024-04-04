Які проблеми мають ухилянтів з бази Армор при переоформленні авто та нерухомості

При перереєстрації авто можуть виникнути проблеми. Фото: hsc.gov.ua

З початку проведення мобілізації в Україні багато чоловіків опинилися в поліцейській системи "Армор" як розшукувані за ухиляння від військової служби. Як впливає знаходження людини у цій базі на переоформлення прав власності на нерухомість та автомобілі.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"На переоформлення нерухомості це ніяк не впливає 100%. А от під час перереєстрації транспортного засобу у сервісному центрі МВС питання можуть виникнути. Знайомий з декількома кейсами, коли працівники СЦ МВС викликали поліцію через наявність людини у базі "Армор". Цікаво, що під час переоформлення машини в застосунку "Дія" таких проблем не виникає", — пояснив Олександр Потєшін.

Що таке "Армор"

Автоматизоване робоче місце оперативного робітника — це інтегрована інформаційно-пошукова система МВС. Свого часу вона була розроблена УМВС в Луганській області. А з 2002 року взята за базову у всіх обласних УМВС.

Пошук в системі відбувається за декількома групами та критеріями. В базі містяться різноманітні факти про особу, яку перевіряють — від реєстрації транспортних засобів до всіх незаконних дій за десятиліття.

Спочатку інформацію про ухилянта, з приводу якого до поліції звернувся із бланком ТЦК, вносять до системи "Армор". При перевірці документів патрульним, які внесли дані в планшет, червоним висвічується повідомлення "Розшук".

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