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Як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості — адвокат

4 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які проблеми мають ухилянтів з бази Армор при переоформленні авто та нерухомості
При перереєстрації авто можуть виникнути проблеми. Фото: hsc.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З початку проведення мобілізації в Україні багато чоловіків опинилися в поліцейській системи "Армор" як розшукувані за ухиляння від військової служби. Як впливає знаходження людини у цій базі на переоформлення прав власності на нерухомість та автомобілі.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"На переоформлення нерухомості це ніяк не впливає 100%. А от під час перереєстрації транспортного засобу у сервісному центрі МВС питання можуть виникнути. Знайомий з декількома кейсами, коли працівники СЦ МВС викликали поліцію через наявність людини у базі "Армор". Цікаво, що під час переоформлення машини в застосунку "Дія" таких проблем не виникає", — пояснив Олександр Потєшін.

Що таке "Армор"

Автоматизоване робоче місце оперативного робітника — це інтегрована інформаційно-пошукова система МВС. Свого часу вона була розроблена УМВС в Луганській області. А з 2002 року взята за базову у всіх обласних УМВС.

Пошук в системі відбувається за декількома групами та критеріями. В базі містяться різноманітні факти про особу, яку перевіряють — від реєстрації транспортних засобів до всіх незаконних дій за десятиліття.

Спочатку інформацію про ухилянта, з приводу якого до поліції звернувся із бланком ТЦК, вносять до системи "Армор". При перевірці документів патрульним, які внесли дані в планшет, червоним висвічується повідомлення "Розшук".

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

МВС
нерухомість
авто
мобілізація
автомобіль
ухилянти

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