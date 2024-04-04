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Как влияет база уклонистов Армор на переоформление авто и недвижимости — адвокат

4 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие проблемы имеют уклонисты из базы Армор при переоформлении авто и недвижимости
При перерегистрации авто могут возникнуть проблемы. Фото: hsc.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С начала проведения мобилизации в Украине многие мужчины оказались в полицейской системе "Армор" как разыскиваемые за уклонение от военной службы. Как влияет нахождение человека в этой базе на переоформление прав собственности на недвижимость и автомобили?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"На переоформление недвижимости это никак не влияет 100%. А вот при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД вопросы могут возникнуть. Знаком с несколькими кейсами, когда работники СЦ МВД вызвали полицию из-за наличия человека в базе "Армор". Интересно, что во время переоформления машины в приложении "Дія" таких проблем не возникает", — пояснил Александр Потешин.

Что такое "Армор"

Автоматизированное рабочее место оперативного сотрудника — это интегрированная информационно-поисковая система МВД. В свое время она была разработана УМВД в Луганской области. А с 2002 года взята как базовая у всех областных УМВД.

Поиск в системе происходит по нескольким группам и критериям. В базе содержатся различные факты о проверяемом лице — от регистрации транспортных средств до всех незаконных действий за десятилетия.

Сначала информацию об уклонисте, по поводу которого в полицию обратился с бланком ТЦК, вносят в систему "Армор". При проверке документов патрульным, внесшим данные в планшет, красным отображается сообщение "Розыск".

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

МВД
недвижимость
авто
мобилизация
автомобиль
уклонисты

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