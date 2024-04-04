Какие проблемы имеют уклонисты из базы Армор при переоформлении авто и недвижимости

При перерегистрации авто могут возникнуть проблемы. Фото: hsc.gov.ua

С начала проведения мобилизации в Украине многие мужчины оказались в полицейской системе "Армор" как разыскиваемые за уклонение от военной службы. Как влияет нахождение человека в этой базе на переоформление прав собственности на недвижимость и автомобили?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Читайте также:

"На переоформление недвижимости это никак не влияет 100%. А вот при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД вопросы могут возникнуть. Знаком с несколькими кейсами, когда работники СЦ МВД вызвали полицию из-за наличия человека в базе "Армор". Интересно, что во время переоформления машины в приложении "Дія" таких проблем не возникает", — пояснил Александр Потешин.

Что такое "Армор"

Автоматизированное рабочее место оперативного сотрудника — это интегрированная информационно-поисковая система МВД. В свое время она была разработана УМВД в Луганской области. А с 2002 года взята как базовая у всех областных УМВД.

Поиск в системе происходит по нескольким группам и критериям. В базе содержатся различные факты о проверяемом лице — от регистрации транспортных средств до всех незаконных действий за десятилетия.

Сначала информацию об уклонисте, по поводу которого в полицию обратился с бланком ТЦК, вносят в систему "Армор". При проверке документов патрульным, внесшим данные в планшет, красным отображается сообщение "Розыск".

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.