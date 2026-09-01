Строк контракту із ЗСУ: чи рахується туди час навчання, БЗВП та лікування

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Термін служби за військовим контрактом охоплює всі етапи підготовки, відпустки та лікування. Після завершення угоди військового не можуть мобілізувати примусово, йому гарантується щонайменше пів року відстрочки, а то й більше у випадку виконання спеціальних бойових завдань.

На цьому наголосили у пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи входить час лікування та відпустки до строку контракту

Будь-який час, який військовослужбовець витрачає на навчання, лікування після поранення або перебування у законній відпустці, автоматично зараховується до загального строку дії укладеного контракту.

До цього періоду повністю входить і підготовчий етап перед початком виконання завдань. Зокрема, йдеться про 51 добу базової загальновійськової підготовки, щонайменше 14 діб фахового навчання, а також двотижневий курс адаптації безпосередньо у самій військовій частині. Увесь цей час боєць офіційно вважається таким, що перебуває на контракті.

Чи мають право контрактника затримати на службі довше зазначеного терміну

Держава гарантує неможливість примусового утримання в армії після завершення дії документа. Жодне автоматичне продовження терміну контракту або загального часу служби без особистої згоди громадянина не допускається. Укладання нової угоди чи її пролонгація відбувається виключно на добровільних засадах.

Читайте також:

Контракт закінчився — чи мобілізує одразу вас ТЦК

Після офіційного звільнення по закінченню дії договору колишній військовослужбовець також захищений від миттєвого призову. Згідно з чинними правилами, він одразу отримує гарантовану відстрочку від мобілізації тривалістю щонайменше шість місяців.

Для певних категорій цей пільговий період може бути ще довшим, наприклад, для тих, хто брав безпосередню участь у бойових діях і виконав певні задачі на фронті.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Міноборони закріпило непорушне право бійців на відстрочку після завершення терміну служби. Відтак у відомстві наголосили, що навіть у разі ускладнення ситуації на фронті відмовити у відстрочці контрактникам не мають права.

Сам факт укладення контракту з військом до настання 25-річчя ще не забезпечує автоматичного нарахування урядової премії в 1 мільйон гривень. Навіть оператори дронів ризикують залишитися без коштів, якщо після середини лютого 2025 року підписали стандартний трирічний договір замість окремої цільової програми. Юристи пояснили правові нюанси.

Також чинним військовослужбовцям дозволили без перешкод розривати старі контракти заради переходу на нові. Оформити оновлену мотиваційну угоду можна безпосередньо під час проходження активної служби.