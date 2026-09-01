Срок контракта с ВСУ: учитывается ли в него время обучения, БОВП и лечения

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Срок службы по военному контракту охватывает все этапы подготовки, отпуска и лечения. По истечении срока действия контракта военнослужащего нельзя мобилизовать принудительно; ему гарантируется как минимум полгода отсрочки, а в случае выполнения специальных боевых задач — и того больше.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Входит ли время лечения и отпуска в срок действия контракта

Любое время, которое военнослужащий тратит на обучение, лечение после ранения или пребывание в законном отпуске, автоматически засчитывается в общий срок действия заключенного контракта.

В этот период полностью входит и подготовительный этап перед началом выполнения задач. В частности, речь идет о 51 сутках базовой общевойсковой подготовки, не менее 14 суток профессионального обучения, а также двухнедельном курсе адаптации непосредственно в самой воинской части. Всё это время боец официально считается находящимся на контракте.

Имеют ли право удерживать контрактника на службе дольше указанного срока

Государство гарантирует невозможность принудительного удержания в армии после истечения срока действия документа. Никакое автоматическое продление срока контракта или общего времени службы без личного согласия гражданина не допускается. Заключение нового соглашения или его продление происходит исключительно на добровольных началах.

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После официального увольнения по истечении срока действия договора бывший военнослужащий также защищен от немедленного призыва. Согласно действующим правилам, он сразу получает гарантированную отсрочку от мобилизации продолжительностью не менее шести месяцев.

Для определенных категорий этот льготный период может быть еще дольше, например, для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях и выполнял определенные задачи на фронте.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Минобороны закрепило нерушимое право бойцов на отсрочку после завершения срока службы. В ведомстве подчеркнули, что даже в случае осложнения ситуации на фронте отказывать в отсрочке контрактникам не имеют права.

Сам факт заключения контракта с вооруженными силами до достижения 25-летнего возраста еще не гарантирует автоматического начисления государственной премии в размере 1 миллиона гривен. Даже операторы дронов рискуют остаться без средств, если после середины февраля 2025 года они подписали стандартный трехлетний договор вместо отдельной целевой программы. Юристы разъяснили правовые нюансы.

Также действующим военнослужащим разрешили без препятствий расторгать старые контракты для перехода на новые. Оформить обновленное мотивационное соглашение можно непосредственно во время прохождения активной службы.