Як розвинути рекрутинг і відмовитися від мобілізації — думка військового Кирила Сазонова

Кирило Сазонов. Фото: hvylya.net

Аби рекрутинг розвинувся настільки, щоб до мобілізації вдавалися лише у крайньому випадку, потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби. Зокрема йдеться про підвищення зарплат і збільшення тривалості відпусток.

Про це в суботу, 11 січня, заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Читайте також:

Як розвинути рекрутинг і відмовитися від мобілізації

На думку Сазанова, зарплати та відпустки, які пропонують військовим сьогодні, не є достатньо мотивацією для добровільної служби.

"Зарплату потрібно піднімати, відпустки збільшувати. Щодо зарплати цифру називати не буду, у нас, зрештою, є уряд. Нехай вивчать питання, зіставлять зі своїми можливостями, заощадять на тому, що не в пріоритеті зараз" — зазначив експерт.

Також він додав, що 15 діб відпочинку двічі на рік для військових замало для того, щоб "відтанути". Більш доречним був би відпочинок тривалістю в 60 діб щороку: таким чином військові зможуть брати відпустку по 15 днів кожні три місяці.

"Із зарплатами й відпустками потрібно щось робити. Швидко. А потім дуже чітко й якісно комунікувати із суспільством. Не брехати й не мовчати. Давати реальну картину. Ніхто не воює 24/7 — це легенда", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, народний депутат України Олександр Гончаренко назвав головну проблему мобілізації в Україні. Він вважає, що українців, які могли б долучитися до лав ЗСУ, демотивує відсутність демобілізації.

Також ми повідомляли, що радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.