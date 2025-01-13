Как развить рекрутинг и отказаться от мобилизации — мнение военного Кирилла Сазонова

Кирилл Сазонов. Фото: hvylya.net

Чтобы рекрутинг развился настолько, чтобы к мобилизации прибегали только в крайнем случае, нужно обеспечить военным более комфортные условия службы. В частности речь идет о повышении зарплат и увеличении продолжительности отпусков.

Об этом в субботу, 11 января, заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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По мнению Сазанова, зарплаты и отпуска, которые предлагают военным сегодня, не являются достаточной мотивацией для добровольной службы.

"Зарплату нужно поднимать, отпуска увеличивать. По зарплате цифру называть не буду, у нас, в конце концов, есть правительство. Пусть изучат вопрос, сопоставят со своими возможностями, сэкономят на том, что не в приоритете сейчас" — отметил эксперт.

Также он добавил, что 15 суток отдыха дважды в год для военных мало для того, чтобы "оттаять". Более уместным был бы отдых продолжительностью в 60 суток ежегодно: таким образом военные смогут брать отпуск по 15 дней каждые три месяца.

"С зарплатами и отпусками нужно что-то делать. Быстро. А потом очень четко и качественно коммуницировать с обществом. Не врать и не молчать. Давать реальную картину. Никто не воюет 24/7 — это легенда", — подытожил военнослужащий.

Напомним, народный депутат Украины Александр Гончаренко назвал главную проблему мобилизации в Украине. Он считает, что украинцев, которые могли бы присоединиться к рядам ВСУ, демотивирует отсутствие демобилизации.

Также мы сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.