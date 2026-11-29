Як знайти фахівця із супроводу ветеранів онлайн і офлайн
В Україні ветерани, ветеранки та їхні сім'ї можуть отримати допомогу з оформленням документів, виплат, реабілітації та грантів через мережу з майже 3000 фахівців із супроводу. Зараз можна знайти спеціаліста в "Дії" або офлайн у своїй громаді та навіть оцінити його роботу.
Про це нагадали у Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.
Як знайти фахівця в "Дії" та офлайн у громаді
Зв'язатися зі спеціалістом можна дистанційно через застосунок "Дія", де для цього працює сервіс "Ветеран PRO".
Щоб знайти свого спеціаліста зі супроводу, потрібно:
- Зайти в застосунок "Дія" та відкрити вкладку "Сервіси" — "Ветеран PRO".
- Натиснути на пункт "Пошук фахівця".
- Ввести область і громаду або вказати ПІБ конкретного спеціаліста.
- Отримати контакти працівника та відомості про установу, в якій він працює.
Після завершення консультації сервіс дає змогу залишити відгук про роботу спеціаліста за допомогою опції "Поділитися враженнями".
Для тих, хто віддає перевагу особистому зверненню, доступний і офлайн-варіант. Підібрати фахівця та зорієнтуватися, куди саме звертатися відповідно до конкретних потреб, допоможуть у місцевих структурних підрозділах із питань ветеранської політики.
Із якими питаннями допомагають фахівці із супроводу
Спеціалісти охоплюють ключові напрями адаптації після служби від юридично-соціальних питань до пошуку нових можливостей у цивільному житті.
Зокрема, вони надають допомогу в таких сферах:
- оформлення відповідних статусів і необхідних документів;
- отримання соціальних виплат;
- навігація в медичних послугах і програмах реабілітації;
- інформування про житлові програми, можливості навчання та працевлаштування;
- консультування щодо грантів та інших державних програм підтримки.
Окрім адміністративних і соціальних питань, фахівці із супроводу надають базову психологічну підтримку. Також вони підказують контакти ветеранських просторів і спільнот, де можна знайти спілкування та взаємодопомогу.
Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні вже почали переводити ветеранські послуги в онлайн, щоб захисникам не доводилося витрачати час на черги та збір довідок у різних кабінетах. Наприклад, витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, який спершу можна було замовити лише через ЦНАП або вебпортал "Дія", згодом став доступним просто в мобільному застосунку.
Подібні спрощення готують і для оформлення статусу учасника бойових дій. Очільник Мінветеранів Віталій Кім заявив, що державні бази планують об'єднати, адже досі військові стикаються з бюрократією через загублені папери, затримки з довідками чи помилки в документах.
Водночас оновлюють і програми підтримки ветеранів. Так, після вимушеної паузи через брак грошей у 2027 році планують відновити проєкт "Ветеранський спорт". Мінветеранів хоче закласти на нього 1,2 мільярда гривень у бюджеті, зробити виплати регулярними, а також змінити правила для спортзалів і посилити контроль за витратами.