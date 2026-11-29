Ветерани у центрі підтримки. Фото: Міністерство у справах ветеранів

В Україні ветерани, ветеранки та їхні сім'ї можуть отримати допомогу з оформленням документів, виплат, реабілітації та грантів через мережу з майже 3000 фахівців із супроводу. Зараз можна знайти спеціаліста в "Дії" або офлайн у своїй громаді та навіть оцінити його роботу.

Про це нагадали у Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як знайти фахівця в "Дії" та офлайн у громаді

Зв'язатися зі спеціалістом можна дистанційно через застосунок "Дія", де для цього працює сервіс "Ветеран PRO".

Щоб знайти свого спеціаліста зі супроводу, потрібно:

Зайти в застосунок "Дія" та відкрити вкладку "Сервіси" — "Ветеран PRO". Натиснути на пункт "Пошук фахівця". Ввести область і громаду або вказати ПІБ конкретного спеціаліста. Отримати контакти працівника та відомості про установу, в якій він працює.

Після завершення консультації сервіс дає змогу залишити відгук про роботу спеціаліста за допомогою опції "Поділитися враженнями".

Читайте також:

Для тих, хто віддає перевагу особистому зверненню, доступний і офлайн-варіант. Підібрати фахівця та зорієнтуватися, куди саме звертатися відповідно до конкретних потреб, допоможуть у місцевих структурних підрозділах із питань ветеранської політики.

Із якими питаннями допомагають фахівці із супроводу

Спеціалісти охоплюють ключові напрями адаптації після служби від юридично-соціальних питань до пошуку нових можливостей у цивільному житті.

Зокрема, вони надають допомогу в таких сферах:

оформлення відповідних статусів і необхідних документів;

отримання соціальних виплат;

навігація в медичних послугах і програмах реабілітації;

інформування про житлові програми, можливості навчання та працевлаштування;

консультування щодо грантів та інших державних програм підтримки.

Окрім адміністративних і соціальних питань, фахівці із супроводу надають базову психологічну підтримку. Також вони підказують контакти ветеранських просторів і спільнот, де можна знайти спілкування та взаємодопомогу.

Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні вже почали переводити ветеранські послуги в онлайн, щоб захисникам не доводилося витрачати час на черги та збір довідок у різних кабінетах. Наприклад, витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, який спершу можна було замовити лише через ЦНАП або вебпортал "Дія", згодом став доступним просто в мобільному застосунку.

Подібні спрощення готують і для оформлення статусу учасника бойових дій. Очільник Мінветеранів Віталій Кім заявив, що державні бази планують об'єднати, адже досі військові стикаються з бюрократією через загублені папери, затримки з довідками чи помилки в документах.

Водночас оновлюють і програми підтримки ветеранів. Так, після вимушеної паузи через брак грошей у 2027 році планують відновити проєкт "Ветеранський спорт". Мінветеранів хоче закласти на нього 1,2 мільярда гривень у бюджеті, зробити виплати регулярними, а також змінити правила для спортзалів і посилити контроль за витратами.