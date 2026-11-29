Ветераны в центре поддержки. Фото: Министерство по делам ветеранов

В Украине ветераны, ветеранки и их семьи могут получить помощь в оформлении документов, выплатах, реабилитации и грантах через сеть, насчитывающую почти 3000 специалистов по сопровождению. Сейчас можно найти специалиста в приложении «Дії» или офлайн в своей общине и даже оценить его работу.

Об этом напомнили в Полтавском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как найти специалиста в приложении "Дія" и офлайн в общине

Связаться со специалистом можно удаленно через приложение «Дия», где для этого работает сервис "Ветеран PRO".

Чтобы найти своего специалиста по сопровождению, нужно:

Зайти в приложение "Дія" и открыть вкладку "Сервисы" — "Ветеран PRO". Нажать на пункт "Поиск специалиста". Ввести область и общину или указать ФИО конкретного специалиста. Получить контакты специалиста и информацию об учреждении, в котором он работает.

По завершении консультации сервис позволяет оставить отзыв о работе специалиста с помощью опции "Поделиться впечатлениями".

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Для тех, кто предпочитает личное обращение, доступен и офлайн-вариант. Подобрать специалиста и сориентироваться, куда именно обращаться в соответствии с конкретными потребностями, помогут в местных структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики.

С какими вопросами помогают специалисты по сопровождению

Специалисты охватывают ключевые направления адаптации после службы — от юридических и социальных вопросов до поиска новых возможностей в гражданской жизни.

В частности, они оказывают помощь в следующих сферах:

оформление соответствующих статусов и необходимых документов;

получение социальных выплат;

ориентация в медицинских услугах и программах реабилитации;

информирование о жилищных программах, возможностях обучения и трудоустройства;

консультирование по вопросам грантов и других государственных программ поддержки.

Помимо административных и социальных вопросов, специалисты по сопровождению оказывают базовую психологическую поддержку. Также они предоставляют контакты ветеранских пространств и сообществ, где можно найти общение и взаимопомощь.

Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине уже начали переводить ветеранские услуги в онлайн, чтобы защитникам не приходилось тратить время на очереди и сбор справок в разных кабинетах. Например, выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны, которую сначала можно было заказать только через ЦНАП или веб-портал "Дія", впоследствии стала доступна прямо в мобильном приложении.

Подобные упрощения готовятся и для оформления статуса участника боевых действий. Глава Минветеранов Виталий Ким заявил, что государственные базы данных планируется объединить, ведь до сих пор военные сталкиваются с бюрократией из-за утерянных документов, задержек со справками или ошибок в документах.

В то же время обновляются и программы поддержки ветеранов. Так, после вынужденной паузы из-за нехватки средств в 2027 году планируется возобновить проект «Ветеранский спорт». Минветеранов хочет заложить на него 1,2 миллиарда гривен в бюджете, сделать выплаты регулярными, а также изменить правила для спортзалов и усилить контроль за расходами.