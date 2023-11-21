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Як зниження призовного віку вплине на хід війни в Україні — у ЗСУ відповіли

21 листопада 2023 23:34
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — у ЗСУ відповіли, що змінить зниження призовного віку
Молоді бійці Національної гвардії України. Фото: president.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні вже котрий місяць поспіль не вщухає дискусія щодо зниження граничного віку до 25 років й відповідно мобілізації таких військовозобов'язаних чоловіків до лав Збройних сил. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще травні поточного року, але, щоб він набрав чинності його має підписати президент. 

Чи є сенс підтримувати таку законодавчу зміну та як вона вплине на обороноздатність України й відповідно на хід війни, розповів заступник начальника Житомирського ТЦК та СП, полковник Сергій Канюк у коментарі "Апострофу". 

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Так, військовий впевнений, що зниження призовного віку позначиться на обороноздатності країни виключно позитивно.

Адже молодь, яка перебуває у хорошій фізичній формі, може бути залучена для наповнення складу десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил спеціальних операцій.

"Підписання закону щодо зниження призовного віку громадян України до 25 років, залежить виключно від рішення Президента, як гаранта Конституції та Верховного Головнокомандувача ЗС України. У разі підписання, кількість військовозобов'язаних 25-27 річного віку збільшиться. Для захисту держави — це добре", — підкреслив Канюк.

 

Мобілізація в Україні — у ЗСУ відповіли, що змінить зниження призовного віку
Випуск молодих військових сухопутних військ. Фото: Академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного

Варто зазначити, що раніше командир Першого штурмового батальйону 3 ОШБр ЗСУ Петро Горбатенко заявив, що настав час мобілізувати молодь віком 18-20 років. 

На його думку, вік 18-20 років є придатним для участі у військових діях. Й таких молодих людей можна легко навчити військової справи та підготувати до війни. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що голова Ради резервістів командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко чесно відповів, чи є необхідність масово мобілізувати молодих чоловіків з 25 років. 

Також ми писали, кого з українських студентів можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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