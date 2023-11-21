Мобилизация в Украине — в ВСУ ответили, что изменит снижение призывного возраста

Молодые бойцы национальной гвардии Украины. Фото: president.gov.ua

В Украине уже который месяц подряд не утихает дискуссия о снижении предельного возраста до 25 лет и соответственно мобилизации таких военнообязанных мужчин в ряды Вооруженных сил. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще в мае текущего года, но, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент.

Есть ли смысл поддерживать такое законодательное изменение и как оно повлияет на обороноспособность Украины и соответственно на ход войны, рассказал заместитель начальника Житомирского ТЦК и СП, полковник Сергей Канюк в комментарии "Апострофу".

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Так, военный уверен, что снижение призывного возраста отразится на обороноспособности страны исключительно положительно.

Ведь молодежь, которая находится в хорошей физической форме, может быть привлечена для наполнения состава десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций.

"Подписание закона о снижении призывного возраста граждан Украины до 25 лет зависит исключительно от решения Президента, как гаранта Конституции и Верховного Главнокомандующего ВС Украины. В случае подписания, количество военнообязанных 25-27 летнего возраста увеличится. Для защиты государства — это хорошо", — подчеркнул Канюк.

Выпуск молодых военных сухопутных войск. Фото: Академия сухопутных войск имени П. Сагайдачного

Стоит отметить, что ранее командир Первого штурмового батальона 3 ОШБр ВСУ Петр Горбатенко заявил, что пора мобилизовать молодежь в возрасте 18-20 лет.

По его мнению, возраст 18-20 лет пригоден для участия в военных действиях. И таких молодых людей можно легко научить военному делу и подготовить к войне.

Напомним, мы сообщали, что председатель Совета резервистов командования Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко честно ответил, есть ли необходимость массово мобилизовать молодых мужчин с 25 лет.

Также мы писали, кого из украинских студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ.