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Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

18 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Дмитро Лубінець розповів про проблеми з мобілізацією, але відмітив зменшення випадків бусифікації в Україні
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, під час візиту до Харкова прокоментував питання примусової мобілізації. Він підтвердив отримання звернень щодо таких випадків з усієї території країни, зокрема і з Харківської області, але відмітив і позитивну тенденцію. 

Про це повідомляє харківська медіагрупа "Об'єктив". 

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За його словами, зараз представники Офісу Уповноваженого, на чолі зі спеціальним представником, негайно виїжджають на місце, де отримують доступ до громадян та збирають інформацію про інцидент.  

За словами Дмитра Лубінця, іноді простої появи представників Офісу достатньо для припинення правопорушень. У разі необхідності, Уповноважений направляє відповідні подання до правоохоронних органів, що призводить до відкриття кримінальних та дисциплінарних проваджень, а також до накладення дисциплінарних стягнень на винних осіб.

Хоча ситуація з примусовою мобілізацією погіршилася порівняно з минулим роком, зазначає Уповноважений, кількість випадків фізичного впливу ("бусифікації") зменшилася.

"Усе менше й менше ми бачимо випадків саме фізичної "бусифікації". Десь уже зрозуміли, що підхід такий не працює, але окремі факти порушення прав громадян України у напрямку мобілізації – вони залишаються", — сказав омбудсмен.

Проте, за даними Офісу Уповноваженого, протягом поточного року надійшло понад чотири тисячі звернень щодо порушень прав громадян у сфері мобілізації. Крім того, здійснюється значна кількість консультацій та телефонних звернень, які не враховуються в загальній статистиці.

Для вирішення проблеми примусової мобілізації Дмитро Лубінець проводить закриті зустрічі з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, правоохоронних органів та адвокатів у різних регіонах України.

Раніше повідомлялося, що Лубінець сповістив, що для отримання паспорта громадянив України необхідно надати документ про військовий облік. Це стосується українців як в межах нашої держави, так і за кордоном. 

Також Лубінець повідомив, що тисячі цивільних українців перебувають у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

Харків мобілізація Дмитро Лубінець війна в Україні права бусифікація

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