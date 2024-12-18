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Какова ситуация с "бусификацией" — омбудсман привел статистику

18 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах с мобилизацией, но отметил уменьшение случаев бусификации в Украине
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, во время визита в Харьков прокомментировал вопрос принудительной мобилизации. Он подтвердил получение обращений по таким случаям со всей территории страны, в том числе и из Харьковской области, но отметил и положительную тенденцию.

Об этом сообщает харьковская медиагруппа "Объектив".

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По его словам, сейчас представители Офиса Уполномоченного во главе со специальным представителем немедленно выезжают на место, где получают доступ к гражданам и собирают информацию об инциденте.

По словам Дмитрия Лубинца, иногда простого появления представителей Офиса достаточно для пресечения правонарушений. В случае необходимости Уполномоченный направляет соответствующие представления в правоохранительные органы, что приводит к открытию уголовных и дисциплинарных производств, а также к наложению дисциплинарных взысканий на виновных лиц.

Хотя ситуация с принудительной мобилизацией ухудшилась по сравнению с прошлым годом, отмечает Уполномоченный, количество случаев физического воздействия ("бусификации") уменьшилось.

"Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации". Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются", — сказал омбудсмен.

Однако, по данным Офиса Уполномоченного, в течение текущего года поступило более четырех тысяч обращений по поводу нарушений прав граждан в сфере мобилизации. Кроме того, осуществляется значительное количество консультаций и телефонных обращений, не учитываемых в общей статистике.

Для решения проблемы принудительной мобилизации Дмитрий Лубинец проводит закрытые встречи с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, правоохранительных органов и адвокатов разных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что Лубинец сообщил, что для получения паспорта гражданам Украины необходимо предоставить документ о военном учете. Это касается украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом.

Также Лубинец сообщил, что тысячи гражданских украинцев находятся в плену. Украина работает над их возвращением домой.

Харьков мобилизация Дмитрий Лубинец война в Украине права бусификация

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