Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах с мобилизацией, но отметил уменьшение случаев бусификации в Украине

Какова ситуация с "бусификацией" — омбудсман привел статистику
Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, во время визита в Харьков прокомментировал вопрос принудительной мобилизации. Он подтвердил получение обращений по таким случаям со всей территории страны, в том числе и из Харьковской области, но отметил и положительную тенденцию.
Об этом сообщает харьковская медиагруппа "Объектив".
Лубинец об уровне "бусификации"
По его словам, сейчас представители Офиса Уполномоченного во главе со специальным представителем немедленно выезжают на место, где получают доступ к гражданам и собирают информацию об инциденте.
По словам Дмитрия Лубинца, иногда простого появления представителей Офиса достаточно для пресечения правонарушений. В случае необходимости Уполномоченный направляет соответствующие представления в правоохранительные органы, что приводит к открытию уголовных и дисциплинарных производств, а также к наложению дисциплинарных взысканий на виновных лиц.
Хотя ситуация с принудительной мобилизацией ухудшилась по сравнению с прошлым годом, отмечает Уполномоченный, количество случаев физического воздействия ("бусификации") уменьшилось.
"Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации". Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются", — сказал омбудсмен.
Однако, по данным Офиса Уполномоченного, в течение текущего года поступило более четырех тысяч обращений по поводу нарушений прав граждан в сфере мобилизации. Кроме того, осуществляется значительное количество консультаций и телефонных обращений, не учитываемых в общей статистике.
Для решения проблемы принудительной мобилизации Дмитрий Лубинец проводит закрытые встречи с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, правоохранительных органов и адвокатов разных регионов Украины.
Ранее сообщалось, что Лубинец сообщил, что для получения паспорта гражданам Украины необходимо предоставить документ о военном учете. Это касается украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом.
Также Лубинец сообщил, что тысячи гражданских украинцев находятся в плену. Украина работает над их возвращением домой.
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