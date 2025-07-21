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Головна Мобілізація Які документи дозволять уникнути призову — відповідь адвоката

Які документи дозволять уникнути призову — відповідь адвоката

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 01:30
Який документ треба мати, щоб уникнути військового призову — відповідь адвоката
Військовий квиток. Фото: Рівненська ОДА

В умовах загальної мобілізацію військовому призову не підлягають громадяни, які мають відстрочку або бронювання. Також обов'язковою умовою для уникнення мобілізації є наявність  військово-облікових документів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

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Які документи повинні бути у військовозобов'язаних

Кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі військовий квиток. Цей документ може бути як у паперовій формі, так і в мобільному застосунку "Резерв+". Щоб стати на облік, потрібно пройти ВЛК.

"У разі відсутності військового квитка його також потрібно оформити, а для цього — пройти відповідно ВЛК. У перехідний період, поки людина ще не має цього документа, вона формально підлягає мобілізації", — зазначила правознавиця.

За її словами, людину, в якої є підстави для відстрочки, але ще немає відповідального документа, можуть мобілізувати. Коли ж документ уже є, долучитися до лав ЗСУ людина може виключно за власним бажанням.

"Буває так, що під час процесу оформлення документів на відстрочку чи бронювання чоловіка можуть мобілізувати. З моєї практики такі випадки не є поодинокими", — сказала Аніщенко.

Нагадаємо, Мінкульт визнав критично важливими компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Представники цих товариств зможуть отримати бронювання.

Також ми повідомляли, що Кабмін обмежив ОВА  у праві надавати підприємствам статус критично важливих. Тепер отримати такий статус можуть лише установи й організації, які працюють у певних сферах.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані військовослужбовці військово-обліковий документ
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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