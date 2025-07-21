Який документ треба мати, щоб уникнути військового призову — відповідь адвоката

Військовий квиток. Фото: Рівненська ОДА

В умовах загальної мобілізацію військовому призову не підлягають громадяни, які мають відстрочку або бронювання. Також обов'язковою умовою для уникнення мобілізації є наявність військово-облікових документів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Реклама

Читайте також:

Які документи повинні бути у військовозобов'язаних

Кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі військовий квиток. Цей документ може бути як у паперовій формі, так і в мобільному застосунку "Резерв+". Щоб стати на облік, потрібно пройти ВЛК.

"У разі відсутності військового квитка його також потрібно оформити, а для цього — пройти відповідно ВЛК. У перехідний період, поки людина ще не має цього документа, вона формально підлягає мобілізації", — зазначила правознавиця.

За її словами, людину, в якої є підстави для відстрочки, але ще немає відповідального документа, можуть мобілізувати. Коли ж документ уже є, долучитися до лав ЗСУ людина може виключно за власним бажанням.

"Буває так, що під час процесу оформлення документів на відстрочку чи бронювання чоловіка можуть мобілізувати. З моєї практики такі випадки не є поодинокими", — сказала Аніщенко.

Нагадаємо, Мінкульт визнав критично важливими компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Представники цих товариств зможуть отримати бронювання.

Також ми повідомляли, що Кабмін обмежив ОВА у праві надавати підприємствам статус критично важливих. Тепер отримати такий статус можуть лише установи й організації, які працюють у певних сферах.