Какой документ надо иметь, чтобы избежать военного призыва — ответ адвоката

Военный билет. Фото: Ровенская ОГА

В условиях общей мобилизации военному призыву не подлежат граждане, которые имеют отсрочку или бронирование. Также обязательным условием для избежания мобилизации является наличие военно-учетных документов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

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Какие документы должны быть у военнообязанных

Каждый военнообязанный должен иметь при себе военный билет. Этот документ может быть как в бумажной форме, так и в мобильном приложении "Резерв+". Чтобы стать на учет, нужно пройти ВВК.

"В случае отсутствия военного билета его также нужно оформить, а для этого — пройти соответственно ВВК. В переходный период, пока человек еще не имеет этого документа, он формально подлежит мобилизации", — отметила правовед.

По ее словам, человека, у которого есть основания для отсрочки, но еще нет ответственного документа, могут мобилизовать. Когда же документ уже есть, вступить в ряды ВСУ человек может исключительно по собственному желанию.

"Бывает так, что во время процесса оформления документов на отсрочку или бронирование мужчину могут мобилизовать. Из моей практики такие случаи не единичны", — сказала Анищенко.

Напомним, Минкульт признал критически важными компанию Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и ООО "Подпольный стендап". Представители этих обществ смогут получить бронирование.

Также мы сообщали, что Кабмин ограничил ОВА в праве предоставлять предприятиям статус критически важных. Теперь получить такой статус могут только учреждения и организации, которые работают в определенных сферах.