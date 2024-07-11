Відстрочка для студентів, хто має право на броню від мобілізації

Які дві категорії студентів мають право на відстрочку
Згідно із законом 2024 року, відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти двох форм навчання — денній та змішаній. Крім того, студенти мають дотримуватися принципу послідовності освіти, коли кожен новий рівень освіти має бути вищим за попередній.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Дві категорії студентів, які мають право на відстрочку
За словами Дмитра Лазуткіна, від мобілізації звільняються дві категорії студентів.
Це ті, хто навчаються або на денній формі, або на змішаній, дуальній — денно-заочній.
Ще один важливий критерій
Крім того, відстрочка надається українським студентам у разі дотримання принципу послідовності освіти.
"Другий критерій — рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто якщо людина — бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", — підкреслив речник Міноборони.
Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.
Додамо, низка університетів вигадала схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.
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