Відстрочка для студентів, хто має право на броню від мобілізації

Студенти на заняттях. Фото: Київський національний університет будівництва i архітектури

Згідно із законом 2024 року, відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти двох форм навчання — денній та змішаній. Крім того, студенти мають дотримуватися принципу послідовності освіти, коли кожен новий рівень освіти має бути вищим за попередній.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Дві категорії студентів, які мають право на відстрочку

За словами Дмитра Лазуткіна, від мобілізації звільняються дві категорії студентів.

Це ті, хто навчаються або на денній формі, або на змішаній, дуальній — денно-заочній.

Ще один важливий критерій

Крім того, відстрочка надається українським студентам у разі дотримання принципу послідовності освіти.

"Другий критерій — рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто якщо людина — бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", — підкреслив речник Міноборони.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.