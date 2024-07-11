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Какие две категории студентов имеют право на отсрочку

11 июля 2024 17:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, имеющих право на броню от мобилизации
Студенты на занятиях. Фото: Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

По закону 2024 года отсрочку от мобилизации могут получить студенты двух форм обучения — дневной и смешанной. Кроме того, студенты должны соблюдать принцип последовательности образования, когда каждый новый уровень образования должен быть выше предыдущего.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Две категории студентов, имеющих право на отсрочку

По словам Дмитрия Лазуткина, от мобилизации освобождаются две категории студентов.

Это те, кто учатся либо на дневной форме, либо на смешанной, дуальной — дневно-заочной.

Еще один важный критерий

Кроме того, отсрочка предоставляется украинским студентам при соблюдении принципа последовательности образования.

"Второй критерий — уровень того образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть. То есть если человек — бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку", — подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему как предотвратить использование высшего образования студентами, как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

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