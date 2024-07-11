Отсрочка для студентов, имеющих право на броню от мобилизации

Какие две категории студентов имеют право на отсрочку
По закону 2024 года отсрочку от мобилизации могут получить студенты двух форм обучения — дневной и смешанной. Кроме того, студенты должны соблюдать принцип последовательности образования, когда каждый новый уровень образования должен быть выше предыдущего.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Две категории студентов, имеющих право на отсрочку
По словам Дмитрия Лазуткина, от мобилизации освобождаются две категории студентов.
Это те, кто учатся либо на дневной форме, либо на смешанной, дуальной — дневно-заочной.
Еще один важный критерий
Кроме того, отсрочка предоставляется украинским студентам при соблюдении принципа последовательности образования.
"Второй критерий — уровень того образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть. То есть если человек — бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку", — подчеркнул спикер Минобороны.
Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.
Добавим, ряд университетов придумал схему как предотвратить использование высшего образования студентами, как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.
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