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Які фейки про мобілізацію поширює ворог — сім головних наративів

8 листопада 2024 21:44
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Фейки про мобілізацію в Україні — які деструктивні наративи поширює ворог
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: УНІАН
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні були оголошені через повномасштабне вторгнення країни-агресорки росії. Військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ, щоб врятувати країну від російських окупантів. Проте, ворог намагається знищити нашу націю не тільки зброєю, а й інформацією. Інформаційні вкиди, спрямовані на зрив мобілізаційної кампанії трапляються дедалі частіше. Саме тому українцям слід розуміти, які деструктивні наративи просуває ворог та на що звертати увагу. 

Кореспонденти АрміяInform написали про сім найпоширеніших фейків щодо мобілізації в Україні, які транслюють ворожі ресурси. 

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Так, ворожі джерела найчастіше активно поширюють саме такі хибні та маніпулятивні твердження:

  1. "Працівники ТЦК та СП організовують рейди для особистого збагачення";
  2. "Працівники ТЦК та СП влаштовують масові рейди та примусово "бусифікують" чоловіків";
  3. "В Україні мобілізують всіх без розбору — навіть хворих записують як здорових";
  4. "Влада в Україні забороняє медіа висвітлювати діяльність ТЦК та СП";
  5. "Українці масово виїжджають за кордон, рятуючись від мобілізації";
  6. "Невдовзі в Україні знизять мобілізаційний вік";
  7. "Мобілізація в Україні несправедлива, і діяльність ТЦК та СП підриває обороноздатність країни".

 

Які фейки про мобілізацію поширює ворог — сім головних наративів
Поширення деструктивної фейкової інформації. Фото: GPT-чат

Наголошуємо, всі ці тези не мають нічого спільного з реальністю й навмисно поширюються ворогом, щоб зірвати мобілізацію в Україні та підірвати обороноздатність нашої держави. 

Саме такими наративами країна-агресорка намагається поширити паніку та недовіру до української влади та Збройних Сил.

Кожному військовозобов'язаному громадянину варто чітко знати не тільки свої права та обов'язки, а й розуміти, які обов'язки покладені на представників територіальних центрів. 

Нагадуємо, працівники ТЦК діють у межах своїх повноважень згідно з чинним законодавством. А усі військовозобов'язані також мають бути готові виконати свій конституційний обов'язок і стати на захист країни в разі потреби.

Раніше ми писали, що в Україні планують відкривати кримінальні справи проти осіб, які поширюють фейки та дезінформацію. 

Також у Міноборони України попередили, що вони не надають техпідтримку через ботів у Telegram, тому всі подібні чати — це фейкові акаунти.

фейки ТЦК та СП мобілізація росія ЗСУ

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