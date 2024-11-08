Фейки о мобилизации в Украине — какие деструктивные нарративы распространяет враг

Какие фейки о мобилизации распространяет враг — семь нарративов
Общая мобилизация и военное положение в Украине были объявлены из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Военнообязанные мужчины призывают в ряды ВСУ, чтобы спасти страну от российских оккупантов. Однако враг пытается уничтожить нашу нацию не только оружием, но и информацией. Информационные вбросы, направленные на срыв мобилизационной кампании встречаются все чаще. Поэтому украинцам следует понимать, какие деструктивные нарративы продвигает враг и на что обращать внимание.
Корреспонденты АрміяInform написали о семи самых распространенных фейках по мобилизации в Украине, которые транслируют вражеские ресурсы.
Так, враждебные источники чаще всего активно распространяют именно такие ложные и манипулятивные утверждения:
- "Работники ТЦК и СП организуют рейды для личного обогащения";
- "Работники ТЦК и СП устраивают массовые рейды и принудительно "бусифицируют" мужчин";
- "В Украине мобилизуют всех без разбора - даже больных записывают как здоровых";
- "Власть в Украине запрещает медиа освещать деятельность ТЦК и СП";
- "Украинцы массово уезжают за границу, спасаясь от мобилизации";
- "Вскоре в Украине снизят мобилизационный возраст";
- "Мобилизация в Украине несправедлива, и деятельность ТЦК и СП подрывает обороноспособность страны".
Отмечаем, что все эти тезисы не имеют ничего общего с реальностью и намеренно распространяются врагом, чтобы сорвать мобилизацию в Украине и взорвать обороноспособность нашего государства.
Именно такими нарративами страна-агрессорка пытается распространить панику и недоверие к украинским властям и Вооруженным Силам.
Каждому военнообязанному гражданину следует четко знать не только свои права и обязанности, но и понимать, какие обязанности возложены на представителей территориальных центров.
Напомним, работники ТЦК действуют в пределах своих полномочий согласно действующему законодательству. Все военнообязанные также должны быть готовы выполнить свою конституционную обязанность и встать на защиту страны в случае необходимости.
Ранее мы писали, что в Украине планируют открывать уголовные дела против лиц, распространяющих фейки и дезинформацию.
Также в Минобороны Украины предупредили, что они не оказывают техподдержку из-за ботов в Telegram, поэтому все подобные чаты — это фейковые аккаунты.
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