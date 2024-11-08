Фейки о мобилизации в Украине — какие деструктивные нарративы распространяет враг

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: УНИАН

Общая мобилизация и военное положение в Украине были объявлены из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Военнообязанные мужчины призывают в ряды ВСУ, чтобы спасти страну от российских оккупантов. Однако враг пытается уничтожить нашу нацию не только оружием, но и информацией. Информационные вбросы, направленные на срыв мобилизационной кампании встречаются все чаще. Поэтому украинцам следует понимать, какие деструктивные нарративы продвигает враг и на что обращать внимание.

Корреспонденты АрміяInform написали о семи самых распространенных фейках по мобилизации в Украине, которые транслируют вражеские ресурсы.

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Так, враждебные источники чаще всего активно распространяют именно такие ложные и манипулятивные утверждения:

"Работники ТЦК и СП организуют рейды для личного обогащения"; "Работники ТЦК и СП устраивают массовые рейды и принудительно "бусифицируют" мужчин"; "В Украине мобилизуют всех без разбора - даже больных записывают как здоровых"; "Власть в Украине запрещает медиа освещать деятельность ТЦК и СП"; "Украинцы массово уезжают за границу, спасаясь от мобилизации"; "Вскоре в Украине снизят мобилизационный возраст"; "Мобилизация в Украине несправедлива, и деятельность ТЦК и СП подрывает обороноспособность страны".

Распространение деструктивной фейковой информации. Фото: GPT-чат

Отмечаем, что все эти тезисы не имеют ничего общего с реальностью и намеренно распространяются врагом, чтобы сорвать мобилизацию в Украине и взорвать обороноспособность нашего государства.

Именно такими нарративами страна-агрессорка пытается распространить панику и недоверие к украинским властям и Вооруженным Силам.

Каждому военнообязанному гражданину следует четко знать не только свои права и обязанности, но и понимать, какие обязанности возложены на представителей территориальных центров.

Напомним, работники ТЦК действуют в пределах своих полномочий согласно действующему законодательству. Все военнообязанные также должны быть готовы выполнить свою конституционную обязанность и встать на защиту страны в случае необходимости.

Ранее мы писали, что в Украине планируют открывать уголовные дела против лиц, распространяющих фейки и дезинформацию.

Также в Минобороны Украины предупредили, что они не оказывают техподдержку из-за ботов в Telegram, поэтому все подобные чаты — это фейковые аккаунты.