Головна Мобілізація Які є проблеми з мобізацією — відповідь ексочільника "Азова"

Які є проблеми з мобізацією — відповідь ексочільника "Азова"

Дата публікації: 14 вересня 2025 04:30
Проблеми з мобілізацією та рекрутингом — коментар ексголови "Азова" Максима Жоріна
Максим Жорін. Фото: УНІАН

Питання мобілізації залишається однією з найбільших проблем в армії. Українське суспільство не до кінця усвідомлює, що мобілізаційні заходи є необхідністю.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів ексочільник "Азова", заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Читайте також:

Які є проблеми з мобілізацією й рекрутингом в Україні

За словами Жоріна, органічному процесу мобілізації заважають російські інформаційно-психологічні операції. Єдиного рішення задля вирішення проблем із залученням громадян до війська не існує — потрібна комплексна робота.

"Над цим питанням треба дуже багато працювати. Це й інформаційна робота із суспільством, і мілітаризація суспільства, і довіра до війська, до командування, до керівництва держави. Це навіть політичні питання, що пов'язані з корупцією. Усе це є комплексом внутрішнього мобілізаційного стану і довіри до тих процесів і до тих структур, які сьогодні цим займаються", — наголосив військовий.

Також він додав, що у 3-й ОШБр, зокрема й у 3-му армійському корпусі, є багато свідомих і вмотивованих бійців навіть серед тих, кого мобілізували. 

"Більшість мобілізованих — це люди, які дочекалися, коли до них дійшла черга, і вони абсолютно усвідомлено пішли, виконують завдання, проходять навчання й показуючи себе дуже ефективно на полі бою. В окопі контрактники й мобілізовані стоять поруч і однаково виконують бойові завдання", — зазначив Жорін.

Нагадаємо, ексочільник "Азова" Жорін вважає помилкою те, що тих, хто служив, автоматично призначають на посади. На його думку, призначати потрібно лише людей, які мають відповідну освіту та професійний досвід.

Також ми повідомляли, що Жорін висловився щодо дозволу чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон. Підполковник ЗСУ вважає, що замість обговорення цієї теми, краще зосередитися на мотивації громадян.

армія військовий призов мобілізація військовослужбовці Рекрутинг Максим Жорін
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
