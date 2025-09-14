Видео
Главная Мобилизация Какие есть проблемы с мобилизацией — ответ экс-главы "Азова"

Какие есть проблемы с мобилизацией — ответ экс-главы "Азова"

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 04:30
Проблемы с мобилизацией и рекрутингом — комментарий экс-главы "Азова" Максима Жорина
Максим Жорин. Фото: УНІАН

Вопрос мобилизации остается одной из самых больших проблем в армии. Украинское общество не до конца осознает, что мобилизационные мероприятия являются необходимостью.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал экс-глава "Азова", заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

Читайте также:

Какие есть проблемы с мобилизацией и рекрутингом в Украине

По словам Жорина, органичному процессу мобилизации мешают российские информационно-психологические операции. Единого решения для решения проблем с привлечением граждан в армию не существует — нужна комплексная работа.

"Над этим вопросом надо очень много работать. Это и информационная работа с обществом, и милитаризация общества, и доверие к войску, к командованию, к руководству государства. Это даже политические вопросы, связанные с коррупцией. Все это является комплексом внутреннего мобилизационного состояния и доверия к тем процессам и к тем структурам, которые сегодня этим занимаются", — подчеркнул военный.

Также он добавил, что в 3-й ОШБр, в том числе и в 3-м армейском корпусе, есть много сознательных и мотивированных бойцов даже среди тех, кого мобилизовали.

"Большинство мобилизованных — это люди, которые дождались, когда до них дошла очередь, и они абсолютно осознанно пошли, выполняют задачи, проходят обучение и показывая себя очень эффективно на поле боя. В окопе контрактники и мобилизованные стоят рядом и одинаково выполняют боевые задачи", — отметил Жорин.

Напомним, экс-глава "Азова" Жорин считает ошибкой то, что тех, кто служил, автоматически назначают на должности. По его мнению, назначать нужно только людей, которые имеют соответствующее образование и профессиональный опыт.

Также мы сообщали, что Жорин высказался относительно разрешения мужчинам в возрасте 18–22 лет выезжать за границу. Подполковник ВСУ считает, что вместо обсуждения этой темы, лучше сосредоточиться на мотивации граждан.

армия военный призыв мобилизация военнослужащие Рекрутинг Максим Жорин
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
