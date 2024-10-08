Бронювання від мобілізації жовтень 2024 — список компаній та організацій, які мають право на бронювання

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

В жовтні критично важливі для вітчизняної економіки та Збройних сил України підприємства мають право забронювати своїх співробітників. Частина з цих підприємств має право забронювати усіх своїх працівників.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Бронювання у жовтні

Оскільки в Україні продовжується загальна мобілізація в умовах воєнного стану, частина підприємств, організацій та відомств мають право бронювати частину своїх співробітників від призову.

Це стосується не тільки підприємств, в установах та організаціях, які є критично важливими для ЗСУ та вітчизняної економіки, а й органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

Хто має право забронювати усіх співробітників

Частина з цих організацій може забронювати від мобілізації 100% співробітників.

Це ті підприємства, які належать до паливно-енергетичного комплексу чи обслуговують системи життєзабезпечення.

Також 100%-ве бронювання надається підприємствам, які будують фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки триває бронь від мобілізації в особливий період.

Крім того, ми повідомляли, що чоловіки, які не оновили дані, не зможуть отримати бронювання.