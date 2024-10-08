Бронювання від мобілізації жовтень 2024 — список компаній та організацій, які мають право на бронювання

Які організації мають право бронювати співробітників у жовтні 2024
В жовтні критично важливі для вітчизняної економіки та Збройних сил України підприємства мають право забронювати своїх співробітників. Частина з цих підприємств має право забронювати усіх своїх працівників.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Бронювання у жовтні
Оскільки в Україні продовжується загальна мобілізація в умовах воєнного стану, частина підприємств, організацій та відомств мають право бронювати частину своїх співробітників від призову.
Це стосується не тільки підприємств, в установах та організаціях, які є критично важливими для ЗСУ та вітчизняної економіки, а й органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.
Хто має право забронювати усіх співробітників
Частина з цих організацій може забронювати від мобілізації 100% співробітників.
Це ті підприємства, які належать до паливно-енергетичного комплексу чи обслуговують системи життєзабезпечення.
Також 100%-ве бронювання надається підприємствам, які будують фортифікаційні споруди.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки триває бронь від мобілізації в особливий період.
Крім того, ми повідомляли, що чоловіки, які не оновили дані, не зможуть отримати бронювання.
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