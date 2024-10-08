Бронирование от мобилизации октябрь 2024 – список компаний и организаций, имеющих право на бронирование

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В октябре критически важные для отечественной экономики и Вооруженных сил Украины предприятия вправе забронировать своих сотрудников. Часть этих предприятий имеет право забронировать всех своих работников.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Бронирование в октябре

Поскольку в Украине продолжается всеобщая мобилизация в условиях военного положения, часть предприятий, организаций и ведомств имеют право бронировать часть своих сотрудников от призыва.

Это касается не только предприятий, в учреждениях и организациях, которые критически важны для ВСУ и отечественной экономики, но и органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления.

Кто имеет право забронировать всех сотрудников

Часть этих организаций может забронировать от мобилизации 100% сотрудников.

Это те предприятия, которые принадлежат к топливно-энергетическому комплексу или обслуживают системы жизнеобеспечения.

Также 100%-ное бронирование предоставляется предприятиям, строящим фортификационные сооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько длится брони от мобилизации в особый период.

Кроме того, мы сообщали, что мужчины, не обновившие данные, не смогут получить бронирование.