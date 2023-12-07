Які пільги можуть отримати родичі військового — відповідь юриста

Військовик ЗСУ поруч із донькою. Ілюстративне фото: freepik

Пільги від держави, які є в усіх учасників бойових дій та військових ЗСУ, певною мірою можуть використовувати й члени їхніх родин. Це передбачено лише в окремих випадках, та встановленим категоріям родин українських оборонців.

Про це Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Ясько.

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Юрист посилається на Закон № 2011-12 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", де чітко регламентовано повний перелік членів родини українських військових.

Згідно з ним, до такого переліку входять:

дружина/чоловік (за відсутністю в одного з подружжя іншого шлюбу);

діти неповнолітнього віку;

діти повнолітнього віку, які мають інвалідність з дитинства;

батьки військовослужбовця на його утриманні.

Пільгова освіта

У законі встановлено, що діти військовослужбовців-контрактників мають позачергові місця у дошкільні та загальноосвітні заклади освіти, а також у дитячо-оздоровчі табори в місці, де проживає родина.

"При цьому це можуть бути заклади будь-якої форми власності, не лише державної", — зазначає правозахисник.

Ба більше, діти військових, які служать за контрактом, можуть розраховувати на пільги щодо вступу до ВНЗ. Особливий наголос у цьому сенсі робиться на учасників бойових дій та членів їх родин.

"Як самі УБД, так і їхні діти, віком до 23 років мають право на часткову або повну оплату їхнього навчання з боку держави. Також вони мають право на пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, отримання соціальних стипендій та безоплатне або на пільгових умовах проживання в гуртожитку", — зазначив Ясько.

Пільгове лікування

Юрист додає: як самі військові ЗСУ, так і члени їх родин (зокрема — діти), мають пільги на меддопомогу у військових шпиталях за умовою відсутності у місці їхнього проживання державних чи комунальних лікарень або поліклінік.

"Але курсанти військових ВНЗ або ВНЗ, які мають військові навчальні підрозділи, та члени їхніх родин права на такі пільги не мають. Також їх не мають військовослужбовці строкової військової служби", — уточнив Ігор Ясько.

Крім того, військовий та його родина мають права на знижку щодо лікування та відпочинку у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та туристичних базах як Міноборони, так і інших родів військ або органів МВС. Проте її надають лише раз у рік, і лише у випадку, коли середньомісячний загальний родинний дохід з розрахунком на людину за попереднє півріччя не складає вище за три прожиткові мінімуми.

Нагадаємо, що раніше правозахисники розповідали про те, які переваги можуть мати військові зі статусом УБД. Також повідомлялося й про те, які медичні привілеї мають українські військові.