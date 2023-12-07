Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Які пільги можуть отримати родичі військового — відповідь юриста arrow

Які пільги можуть отримати родичі військового — відповідь юриста

7 грудня 2023 22:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Які пільги можуть отримати родичі військового — відповідь юриста
Військовик ЗСУ поруч із донькою. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Пільги від держави, які є в усіх учасників бойових дій та військових ЗСУ, певною мірою можуть використовувати й члени їхніх родин. Це передбачено лише в окремих випадках, та встановленим категоріям родин українських оборонців.

Про це Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Ясько.

Читайте також:

Юрист посилається на Закон № 2011-12 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", де чітко регламентовано повний перелік членів родини українських військових.

Згідно з ним, до такого переліку входять:

  • дружина/чоловік (за відсутністю в одного з подружжя іншого шлюбу);
  • діти неповнолітнього віку;
  • діти повнолітнього віку, які мають інвалідність з дитинства;
  • батьки військовослужбовця на його утриманні.

Пільгова освіта

У законі встановлено, що діти військовослужбовців-контрактників мають позачергові місця у дошкільні та загальноосвітні заклади освіти, а також у дитячо-оздоровчі табори в місці, де проживає родина.

"При цьому це можуть бути заклади будь-якої форми власності, не лише державної", — зазначає правозахисник.

Ба більше, діти військових, які служать за контрактом, можуть розраховувати на пільги щодо вступу до ВНЗ. Особливий наголос у цьому сенсі робиться на учасників бойових дій та членів їх родин.

"Як самі УБД, так і їхні діти, віком до 23 років мають право на часткову або повну оплату їхнього навчання з боку держави. Також вони мають право на пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, отримання соціальних стипендій та безоплатне або на пільгових умовах проживання в гуртожитку", — зазначив Ясько.

Пільгове лікування

Юрист додає: як самі військові ЗСУ, так і члени їх родин (зокрема — діти), мають пільги на меддопомогу у військових шпиталях за умовою відсутності у місці їхнього проживання державних чи комунальних лікарень або поліклінік.

"Але курсанти військових ВНЗ або ВНЗ, які мають військові навчальні підрозділи, та члени їхніх родин права на такі пільги не мають. Також їх не мають військовослужбовці строкової військової служби", — уточнив Ігор Ясько.

Крім того, військовий та його родина мають права на знижку щодо лікування та відпочинку у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та туристичних базах як Міноборони, так і інших родів військ або органів МВС. Проте її надають лише раз у рік, і лише у випадку, коли середньомісячний загальний родинний дохід з розрахунком на людину за попереднє півріччя не складає вище за три прожиткові мінімуми.

Нагадаємо, що раніше правозахисники розповідали про те, які переваги можуть мати військові зі статусом УБД. Також повідомлялося й про те, які медичні привілеї мають українські військові. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі