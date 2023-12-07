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Какие льготы могут получить родственники военного — ответ юриста

7 декабря 2023 22:12
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Илья Рябинин
редактор
Какие льготы могут получить родственники военного — ответ юриста
Военный ВСУ рядом с дочерью. Иллюстративное фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Льготы от государства, которые есть у всех участников боевых действий и военных ВСУ, в определенной степени могут использоваться и членами их семей. Это предусмотрено только в отдельных случаях, и установленным категориям семей украинских защитников.

Об этом Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Ясько.

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Юрист ссылается на Закон № 2011-12 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", где четко регламентирован полный перечень членов семьи украинских военных.

Согласно ему, в такой перечень входят:

  • супруга/супруг (при отсутствии у одного из супругов другого брака);
  • дети несовершеннолетнего возраста;
  • дети совершеннолетнего возраста, имеющие инвалидность с детства;
  • родители военнослужащего на его иждивении.

Льготное образование

В законе установлено, что дети военнослужащих-контрактников имеют внеочередные места в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, а также в детско-оздоровительные лагеря в месте, где проживает семья.

"При этом это могут быть заведения любой формы собственности, не только государственной", — отмечает правозащитник.

Более того, дети военных, которые служат по контракту, могут рассчитывать на льготы по поступлению в ВУЗы. Особый упор в этом смысле делается на участников боевых действий и членов их семей.

"Как сами УБД, так и их дети, в возрасте до 23 лет имеют право на частичную или полную оплату их обучения со стороны государства. Также они имеют право на льготные долгосрочные кредиты для получения образования, получения социальных стипендий и безвозмездное или на льготных условиях проживание в общежития", — отметил Ясько.

Льготное лечение

Юрист добавляет: как сами военные ВСУ, так и члены их семей (в том числе дети) имеют льготы на медпомощь в военных госпиталях по условию отсутствия в месте их проживания государственных или коммунальных больниц, а также поликлиник.

"Но курсанты военных вузов или вузов, имеющие военные учебные подразделения, и члены их семей права на такие льготы не имеют. Также их не имеют военнослужащие срочной военной службы", — уточнил Игорь Ясько.

Кроме того, военный и его семья имеют право на скидку на лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и туристических базах как Минобороны, так и других родов войск или органов МВД. Однако ее предоставляют только раз в год, и только в том случае, когда среднемесячный общий семейный доход с расчетом на человека за предыдущее полугодие не составляет выше трех прожиточных минимумов.

Напомним, ранее правозащитники рассказывали о том, какие преимущества могут иметь военные со статусом УБД. Также сообщалось и о том, какие медицинские привилегии имеют украинские военные.

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