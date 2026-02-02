Відео
Україна
Відео

Які права мають групи оповіщення ТЦК у лютому 2026-го

Які права мають групи оповіщення ТЦК у лютому 2026-го

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 20:00
Права групи оповіщення лютий 2026 - перевірка документів на вулицях
Група оповіщення ТЦК на вулиці. Фото: "Четверта влада"

В теорії представники групи оповіщення територіального центру комплектування мають право затримувати громадян на вулиці тільки за однієї умови. Але на практиці відбувається дещо інакше.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Група оповіщення ТЦК — ситуація в теорії

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його затримати представники групи оповіщення ТЦК, якщо він не має повідомлень про розшук ТЦК.

"Згідно законодавства, у Вас мають право лише перевірити військово-обліковий документ і, якщо Ви не перебуваєте в розшуку — відпустити", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

"Якщо у Вас є розшук — Вас можуть затримати, а якщо просто розбіжності в даних, то лише вручити повістку", — наголосив юрист.

Що відбувається на практиці

Втім, додав Дерій, насправді ситуація може бути інакшою, ніж в теорії.

"На практиці можуть затримати на першому ж блокпості. При цьому не обов'язково мати статус у розшуку", — підкреслив юрист.

Владислав Дерій пояснив, як саме відбудеться затримання.

"Вам можуть вручати повістку, а Ви від неї відмовитесь — або вони скажуть, що відмовились, і тоді у них буде право Вас доставити в ТЦК", — резюмував правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли затримання військовозобов’язаного громадянина групою оповіщення ТЦК є законним.

Додамо, ми повідомляли про те, кого не має права затримувати група оповіщення територіального центру комплектування.

документи ТЦК та СП військовозобов'язані розшук затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
