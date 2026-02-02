Права группы оповещения февраль 2026 - проверка документов на улицах

Группа оповещения ТЦК на улице. Фото: "Четверта влада"

В теории представители группы оповещения территориального центра комплектования имеют право задерживать граждан на улице только при одном условии. Но на практике происходит несколько иначе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Группа оповещения ТЦК — ситуация в теории

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его задержать представители группы оповещения ТЦК, если он не имеет сообщений о розыске ТЦК.

"Согласно законодательству, у Вас имеют право лишь проверить военно-учетный документ и, если Вы не находитесь в розыске — отпустить", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

"Если у Вас есть розыск — Вас могут задержать, а если просто расхождения в данных, то только вручить повестку", — подчеркнул юрист.

Что происходит на практике

Впрочем, добавил Дерий, на самом деле ситуация может быть иной, чем в теории.

"На практике могут задержать на первом же блокпосте. При этом не обязательно иметь статус в розыске", — подчеркнул юрист.

Владислав Дерий объяснил, как именно произойдет задержание.

"Вам могут вручать повестку, а Вы от нее откажетесь — или они скажут, что отказались, и тогда у них будет право Вас доставить в ТЦК", — резюмировал юрист.

