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Які причини неявки за повісткою вважаються поважними

1 липня 2024 22:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Неявка за повісткою, список поважних причин
Виписування повістки військовозобов’язаному громадянину. Фото: novyny.pro
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані мають право через поважні причини не прибувати за повісткою. Але разом з тим громадяни мають повідомити територіальні центри комплектування про наявність цих причин – і обов’язково прибути пізніше, протягом семи календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Поважні причини неприбуття за повісткою

Військовозобов’язані громадяни мають право не прибути до територіальних центрів комплектування чи інших військових структур за повісткою.

Але таке право надається громадянам лише за наявності у них поважної причини. Згідно з новим законом про мобілізацію, поважних причин для неприбуття у строк, вказаний у повістці, є рівно дві:

  • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Що громадянин має робити далі

У таких ситуаціях військовозобов’язаний має у найкоротший строк, не більше трьох днів від дати, вказаної у повістці, повідомити в ТЦК про свою поважну причину.

Після цього він повинен прибути за адресою, вказаною у повістці, протягом семи календарних днів.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

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