Неявка за повісткою, список поважних причин

Виписування повістки військовозобов’язаному громадянину. Фото: novyny.pro

Військовозобов’язані мають право через поважні причини не прибувати за повісткою. Але разом з тим громадяни мають повідомити територіальні центри комплектування про наявність цих причин – і обов’язково прибути пізніше, протягом семи календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Поважні причини неприбуття за повісткою

Військовозобов’язані громадяни мають право не прибути до територіальних центрів комплектування чи інших військових структур за повісткою.

Але таке право надається громадянам лише за наявності у них поважної причини. Згідно з новим законом про мобілізацію, поважних причин для неприбуття у строк, вказаний у повістці, є рівно дві:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Що громадянин має робити далі

У таких ситуаціях військовозобов’язаний має у найкоротший строк, не більше трьох днів від дати, вказаної у повістці, повідомити в ТЦК про свою поважну причину.

Після цього він повинен прибути за адресою, вказаною у повістці, протягом семи календарних днів.

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