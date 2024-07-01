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Какие причины неявки по повестке считаются уважительными

1 июля 2024 22:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Неявка по повестке, список уважительных причин
Выписывание повестки военнообязанному гражданину. Фото: novyny.pro
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные имеют право по уважительным причинам не прибывать по повестке. Но вместе с тем граждане должны сообщить территориальным центрам комплектования о наличии этих причин и обязательно прибыть позже, в течение семи календарных дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уважительные причины неприбытия по повестке

Военнообязанные граждане имеют право не прибыть в территориальные центры комплектования или другие военные структуры по повестке.

Но такое право предоставляется гражданам только при наличии у них уважительной причины. Согласно новому закону о мобилизации, уважительных причин для неприбытия в срок, указанный в повестке, ровно две:

  • препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Что гражданин должен делать дальше

В таких ситуациях военнообязанный должен в кратчайшие сроки, не более трех дней с даты, указанной в повестке, сообщить в ТЦК о своей уважительной причине.

После этого он должен прибыть по адресу, указанному в повестке, в течение семи календарных дней.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

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