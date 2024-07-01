Неявка по повестке, список уважительных причин

Какие причины неявки по повестке считаются уважительными
Военнообязанные имеют право по уважительным причинам не прибывать по повестке. Но вместе с тем граждане должны сообщить территориальным центрам комплектования о наличии этих причин и обязательно прибыть позже, в течение семи календарных дней.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Уважительные причины неприбытия по повестке
Военнообязанные граждане имеют право не прибыть в территориальные центры комплектования или другие военные структуры по повестке.
Но такое право предоставляется гражданам только при наличии у них уважительной причины. Согласно новому закону о мобилизации, уважительных причин для неприбытия в срок, указанный в повестке, ровно две:
- препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
Что гражданин должен делать дальше
В таких ситуациях военнообязанный должен в кратчайшие сроки, не более трех дней с даты, указанной в повестке, сообщить в ТЦК о своей уважительной причине.
После этого он должен прибыть по адресу, указанному в повестке, в течение семи календарных дней.
Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.
Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.
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