Базова загальновійськова підготовка у вишах - хто не проходитиме БЗВП

Проходження базової військової підготовки. Фото: village.com.ua

З осені 2025 року в українських вищих навчальних закладах починається процес базової загальної військової підготовки студентів. Але не усі студенти вітчизняних вишів будуть задіяні у цьому процесі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

БЗВП стартує в українських вишах

З 2025/26-го навчального року в українських вищих навчальних закладах починається процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) студентів.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи усі студенти проходитимуть курс БЗВП.

Зокрема, ми муситимуть проходити базову загальну військову підготовку студенти випускного курсу.

Коли студенти проходитимуть військову підготовку

Адвокат Юрій Айвазян у відповіді нагадав, що спочатку студенти мають пройти теоретичну частину, а потім, у тому ж навчальному році, практичну.

Теоретичний же курс БЗВП має бути пройдений:

для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти — на другому році навчання;

для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра — на першому році навчання.

Таким чином, підкреслив Айвазян, студент випускного курсу не може проходити базову загальну військову підготовку згідно із нормами законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому особливість БЗВП новобранців 18-24 років.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може бути звільнений від проходження БЗВП.