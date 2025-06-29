Базовая общевойсковая подготовка в вузах - кто не будет проходить БОВП

Какие студенты не будут проходить БОВП
С осени 2025 года в украинских высших учебных заведениях начинается процесс базовой общей военной подготовки студентов. Но не все студенты отечественных вузов будут задействованы в этом процессе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
БОВП стартует в украинских вузах
С 2025/26-го учебного года в украинских высших учебных заведениях начинается процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) студентов.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, все ли студенты будут проходить курс БОВП.
В частности, мы должны будут проходить базовую общую военную подготовку студенты выпускного курса.
Когда студенты будут проходить военную подготовку
Адвокат Юрий Айвазян в ответе напомнил, что сначала студенты должны пройти теоретическую часть, а затем, в том же учебном году, практическую.
Теоретический же курс БОВП должен быть пройден:
- для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования — на втором году обучения;
- для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра — на первом году обучения.
Таким образом, подчеркнул Айвазян, студент выпускного курса не может проходить базовую общую военную подготовку согласно нормам законодательства.
Напомним, мы ранее писали о том, в чем особенность БОВП новобранцев 18-24 лет.
Добавим, мы сообщали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.
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