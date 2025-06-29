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Какие студенты не будут проходить БОВП

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 12:20
Базовая общевойсковая подготовка в вузах - кто не будет проходить БОВП
Прохождение базовой военной подготовки. Фото: village.com.ua
Ключові моменти БОВП стартует в украинских вузах Когда студенты будут проходить военную подготовку

С осени 2025 года в украинских высших учебных заведениях начинается процесс базовой общей военной подготовки студентов. Но не все студенты отечественных вузов будут задействованы в этом процессе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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БОВП стартует в украинских вузах

С 2025/26-го учебного года в украинских высших учебных заведениях начинается процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) студентов.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, все ли студенты будут проходить курс БОВП.

В частности, мы должны будут проходить базовую общую военную подготовку студенты выпускного курса.

Когда студенты будут проходить военную подготовку

Адвокат Юрий Айвазян в ответе напомнил, что сначала студенты должны пройти теоретическую часть, а затем, в том же учебном году, практическую.

Теоретический же курс БОВП должен быть пройден:

  • для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования — на втором году обучения;
  • для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра — на первом году обучения.

Таким образом, подчеркнул Айвазян, студент выпускного курса не может проходить базовую общую военную подготовку согласно нормам законодательства.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем особенность БОВП новобранцев 18-24 лет.

Добавим, мы сообщали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.

образование вузы студенты учеба военная подготовка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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