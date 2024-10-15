Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь arrow

Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь

15 жовтня 2024 04:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Залежно від виду повістки військовозобов'язаний може в ТЦК пройти той чи інший вид перевірки та реєстрації
Видача повістки. Ілюстраційне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні під час загальної мобілізації військовозобов'язаним можуть видавати повістки для подальшого прибуття в ТЦК. Але представники ТЦК та СП можуть видавати декілька видів повісток.

В різновидах повісток розбирались "Факти". 

Читайте також:

Які види повісток існують 

Всі повістки відрізняються одна від іншої, по-різному виглядають та призначені для різного роду військового обліку.

Співробітники ТЦК можуть видавати або надсилати такі повістки:

  • для проходження ВЛК;
  • для уточнення облікових даних;
  • для призову на військову службу.

При отриманні повістки треба перевірити, яка мета видачі тієї чи іншої повістки.

Повістка для уточнення облікових даних вручаються для оновлення інформації (сімейний стан, працевлаштування, наявність або відсутність дітей).

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) призначена для запрошення військовозобов'язаного пройти медичне обстеження.

Повістка для призову на військову службу (мобілізаційне розпорядження або так звана "бойова" повістка) вручається чоловікам, які пройшли медкомісію та визнані придатними або обмежено придатними.

Де можуть вручати повістки

Українське законодавство не обмежує представникам ТЦК перелік місць, де вони можуть виписати повістку. Це може бути вулиця, блокпост, робоче місце чи місце проживання.

Вручати повістки мають право не тільки працівники ТЦК, але й керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів і ОСББ, селищні голови, старости й представники територіальних громад.

Раніше ми розповідали, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як військові можуть отримати додаткові дні відпустки.

ЗСУ військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь

03:26 На фронт "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та зарплата

03:08 Польща будує лінію оборони від Білорусі та РФ — оснастять системами ППО зі штучним інтелектом

02:30 Контракт із ЗСУ — які переваги матимуть військові 2024 року

02:10 Китай має армію у 600 тисяч шпигунів — у ФБР розповіли, як і де вона діє

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

01:32 На Львівщині п'яний командир вдарив солдата ножем — суд не став його жорстко карати

01:30 Шалена кількість ухилянтів ховаються по квартирах — нардеп назвав приблизну цифру

00:31 Ребров повідомив погані новини щодо травми Гуцуляка

00:30 Забезпечення військових майном — що отримують мобілізовані

00:22 Німці заблокували Ізраїлю постачання зброї — стало відомо, чого побоюються

04:30 Які види повісток існують і для чого їх видають — є конкретна відповідь

03:26 На фронт "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та зарплата

03:08 Польща будує лінію оборони від Білорусі та РФ — оснастять системами ППО зі штучним інтелектом

02:30 Контракт із ЗСУ — які переваги матимуть військові 2024 року

02:10 Китай має армію у 600 тисяч шпигунів — у ФБР розповіли, як і де вона діє

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

01:32 На Львівщині п'яний командир вдарив солдата ножем — суд не став його жорстко карати

01:30 Шалена кількість ухилянтів ховаються по квартирах — нардеп назвав приблизну цифру

00:31 Ребров повідомив погані новини щодо травми Гуцуляка

00:30 Забезпечення військових майном — що отримують мобілізовані

00:22 Німці заблокували Ізраїлю постачання зброї — стало відомо, чого побоюються

Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки