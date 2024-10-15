Залежно від виду повістки військовозобов'язаний може в ТЦК пройти той чи інший вид перевірки та реєстрації

Видача повістки. Ілюстраційне фото: УНІАН

В Україні під час загальної мобілізації військовозобов'язаним можуть видавати повістки для подальшого прибуття в ТЦК. Але представники ТЦК та СП можуть видавати декілька видів повісток.

В різновидах повісток розбирались "Факти".

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Всі повістки відрізняються одна від іншої, по-різному виглядають та призначені для різного роду військового обліку.

Співробітники ТЦК можуть видавати або надсилати такі повістки:

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу.

При отриманні повістки треба перевірити, яка мета видачі тієї чи іншої повістки.

Повістка для уточнення облікових даних вручаються для оновлення інформації (сімейний стан, працевлаштування, наявність або відсутність дітей).

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) призначена для запрошення військовозобов'язаного пройти медичне обстеження.

Повістка для призову на військову службу (мобілізаційне розпорядження або так звана "бойова" повістка) вручається чоловікам, які пройшли медкомісію та визнані придатними або обмежено придатними.

Де можуть вручати повістки

Українське законодавство не обмежує представникам ТЦК перелік місць, де вони можуть виписати повістку. Це може бути вулиця, блокпост, робоче місце чи місце проживання.

Вручати повістки мають право не тільки працівники ТЦК, але й керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів і ОСББ, селищні голови, старости й представники територіальних громад.

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