В зависимости от вида повестки военнообязанный может в ТЦК пройти тот или иной вид проверки и регистрации

Выдача повестки. Иллюстрационное фото: УНИАН

В Украине во время всеобщей мобилизации военнообязанным могут выдавать повестки для дальнейшего прибытия в ТЦК. Но представители ТЦК и СП могут выдавать несколько видов повесток.

В разновидностях повесток разбирались "Факты".

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Все повестки отличаются друг от друга, по-разному смотрятся и предназначены для разного рода военного учета.

Сотрудники ТЦК могут выдавать или отправлять следующие повестки:

для прохождения ВЛК;

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу.

При получении повестки следует проверить, какова цель выдачи той или иной повестки.

Повестки для уточнения учетных данных вручаются для обновления информации (семейное состояние, трудоустройство, наличие или отсутствие детей).

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) предназначена для приглашения военнообязанного пройти медицинское обследование.

Повестка для призыва на военную службу (мобилизационное распоряжение или так называемая "боевая" повестка) вручается мужчинам, которые прошли медкомиссию и признаны годными или ограниченно годными.

Где могут вручать повестки

Украинское законодательство не ограничивает представителям ТЦК список мест, где они могут выписать повестку. Это может быть улица, блокпост, рабочее место или место жительства.

Вручать повестки вправе не только работники ТЦК, но и руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин.

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