Мобілізація в Україні 2024 — до служби придатні 3,7 млн чоловіків

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на зараз мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах.

Про це пише видання The Financial Times.

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Згідно з дослідженням FT, що базується на даних Комітету ВР з питань економічного розвитку, кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років становить 11,1 млн. З них:

1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;

2,9 млн проживають на окупованих територіях;

1,3 млн виїхали за кордон;

600 тис. заброньовані;

1,5 млн непридатні до військової служби.

Мобілізаційний резерв України. Фото: FT

"Решта 3,7 млн становлять чоловіки, яких можна мобілізувати. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України зазначив, що застосунок "Армія+" став важливим інструментом для цифрової трансформації Сил оборони. Наразі ним користуються понад 410 тисяч військовослужбовців.

Також Умєров сказав, скільки українців оформили відстрочку в Резерв+. Ця позначка перевищує 100 тисяч.

Крім того, очільник Міноборони анонсував створення посади військового омбудсмена. Він пояснив, які функції він виконуватиме.