Мобілізація в Україні 2024 — до служби придатні 3,7 млн чоловіків

Який мобілізаційний резерв має Україна — дані FT
Станом на зараз мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах.
Про це пише видання The Financial Times.
Який мобілізаційний резерв України
Згідно з дослідженням FT, що базується на даних Комітету ВР з питань економічного розвитку, кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років становить 11,1 млн. З них:
- 1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;
- 2,9 млн проживають на окупованих територіях;
- 1,3 млн виїхали за кордон;
- 600 тис. заброньовані;
- 1,5 млн непридатні до військової служби.
"Решта 3,7 млн становлять чоловіки, яких можна мобілізувати. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах", — йдеться у матеріалі.
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