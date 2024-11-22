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Який мобілізаційний резерв має Україна — дані FT

22 листопада 2024 14:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — до служби придатні 3,7 млн чоловіків
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Станом на зараз мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах.

Про це пише видання The Financial Times

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Згідно з дослідженням FT, що базується на даних Комітету ВР з питань економічного розвитку, кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років становить 11,1 млн. З них: 

  • 1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;
  • 2,9 млн проживають на окупованих територіях;
  • 1,3 млн виїхали за кордон;
  • 600 тис. заброньовані;
  • 1,5 млн непридатні до військової служби.
мобілізація в Україні 2024
Мобілізаційний резерв України. Фото: FT

"Решта 3,7 млн становлять чоловіки, яких можна мобілізувати. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України зазначив, що застосунок "Армія+" став важливим інструментом для цифрової трансформації Сил оборони. Наразі ним користуються понад 410 тисяч військовослужбовців. 

Також Умєров сказав, скільки українців оформили відстрочку в Резерв+. Ця позначка перевищує 100 тисяч.

Крім того, очільник Міноборони анонсував створення посади військового омбудсмена. Він пояснив, які функції він виконуватиме.  

Україна мобілізація війна в Україні чоловіки фронт резерв

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