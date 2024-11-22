Мобилизация в Украине 2024 — к службе пригодны 3,7 млн мужчин

Какой мобилизационный резерв у Украины — данные FT
По состоянию на сегодняшний день мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 млн человек. При этом 900 тыс. из них не зарегистрированы ни в каких реестрах.
Об этом пишет издание The Financial Times.
Какой мобилизационный резерв Украины
Согласно исследованию FT, базирующемуся на данных Комитета ВР по вопросам экономического развития, количество мужчин-граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет составляет 11,1 млн. Из них:
- 1,2 млн уже мобилизованы или ушли на фронт добровольцами;
- 2,9 млн проживают на оккупированных территориях;
- 1,3 млн уехали за границу;
- 600 тыс. забронированных;
- 1,5 млн непригодны к военной службе.
"Остальные 3,7 млн составляют мужчины, которых можно мобилизовать. При этом 900 тыс. из них не зарегистрированы ни в каких реестрах", — говорится в материале.
Напомним, недавно министр обороны Украины отметил, что приложение "Армия+" стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. Сейчас им пользуются более 410 тысяч военнослужащих.
Также Умеров сказал, сколько украинцев оформили отсрочку в резерве +. Эта отметка превышает 100 тысяч.
Кроме того, глава Минобороны анонсировал создание должности военного омбудсмена. Он объяснил, какие функции он будет выполнять.
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