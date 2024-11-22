Мобилизация в Украине 2024 — к службе пригодны 3,7 млн мужчин

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на сегодняшний день мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 млн человек. При этом 900 тыс. из них не зарегистрированы ни в каких реестрах.

Об этом пишет издание The Financial Times.

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Согласно исследованию FT, базирующемуся на данных Комитета ВР по вопросам экономического развития, количество мужчин-граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет составляет 11,1 млн. Из них:

1,2 млн уже мобилизованы или ушли на фронт добровольцами;

2,9 млн проживают на оккупированных территориях;

1,3 млн уехали за границу;

600 тыс. забронированных;

1,5 млн непригодны к военной службе.

Мобилизационный резерв Украины.

"Остальные 3,7 млн составляют мужчины, которых можно мобилизовать. При этом 900 тыс. из них не зарегистрированы ни в каких реестрах", — говорится в материале.

Напомним, недавно министр обороны Украины отметил, что приложение "Армия+" стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. Сейчас им пользуются более 410 тысяч военнослужащих.

Также Умеров сказал, сколько украинцев оформили отсрочку в резерве +. Эта отметка превышает 100 тысяч.

Кроме того, глава Минобороны анонсировал создание должности военного омбудсмена. Он объяснил, какие функции он будет выполнять.