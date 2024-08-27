Мобілізація восени — кого призовуть в армію в першу чергу

Яких фахівців не вистачає у війську та хто перший у черзі на мобілізацію восени
Загальна мобілізація в Україні продовжена до 9 листопада 2024 року. З початку осені повістки й надалі отримуватимуть усі військовозобов'язані призовного віку. Армія потребує чоловіків із бойовим досвідом, а деяких фахівців "дефіцитних професій" можуть призвати у ЗСУ першими.
Про це повідомило видання "Телеграф" у вівторок, 27 серпня.
Кого першим мобілізують з 1 вересня
В армії існує першочергова потреба в чоловіках із бойовим досвідом — це штурмовики, артилеристи тощо. Крім бійців потрібні й у війську фахівці цивільних професій, які забезпечуватимуть ефективну роботу військових підрозділів — це водії, механіки, IT-спеціалісти та зв'язківці. Фахівці з різними навичками потрібні також для роботи у штабі.
Хто підлягає призову
Стосується мобілізація і тих, хто має бойовий досвід, і тих, хто раніше не служив.
Категорії чоловіків, що підлягають мобілізації:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.
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