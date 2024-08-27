Мобілізація восени — кого призовуть в армію в першу чергу

Відвідувачі військкомату. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

Загальна мобілізація в Україні продовжена до 9 листопада 2024 року. З початку осені повістки й надалі отримуватимуть усі військовозобов'язані призовного віку. Армія потребує чоловіків із бойовим досвідом, а деяких фахівців "дефіцитних професій" можуть призвати у ЗСУ першими.

Про це повідомило видання "Телеграф" у вівторок, 27 серпня.

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В армії існує першочергова потреба в чоловіках із бойовим досвідом — це штурмовики, артилеристи тощо. Крім бійців потрібні й у війську фахівці цивільних професій, які забезпечуватимуть ефективну роботу військових підрозділів — це водії, механіки, IT-спеціалісти та зв'язківці. Фахівці з різними навичками потрібні також для роботи у штабі.

Хто підлягає призову

Стосується мобілізація і тих, хто має бойовий досвід, і тих, хто раніше не служив.

Категорії чоловіків, що підлягають мобілізації: