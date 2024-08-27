Мобилизация осенью — кого призовут в армию в первую очередь

Каких специалистов не хватает в армии и кто первый в очереди на мобилизацию осенью
Общая мобилизация в Украине продлена до 9 ноября 2024 года. С начала осени повестки и дальше будут получать все военнообязанные призывного возраста. Армия нуждается в мужчинах с боевым опытом, а некоторых специалистов "дефицитных профессий" могут призвать в ВСУ первыми.
Об этом сообщило издание "Телеграф" во вторник, 27 августа.
Кого первым мобилизуют с 1 сентября
В армии существует первоочередная потребность в мужчинах с боевым опытом — это штурмовики, артиллеристы и т. д. Кроме бойцов, нужны в армии и специалисты гражданских профессий, которые будут обеспечивать эффективную работу военных подразделений — водители, механики, IT-специалисты и связисты. Специалисты с разными навыками нужны также для работы в штабе.
Кто подлежит призыву
Касается мобилизация и тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто раньше не служил.
Категории мужчин, подлежащих мобилизации:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.
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