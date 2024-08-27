Мобилизация осенью — кого призовут в армию в первую очередь

Посетители военкомата. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

Общая мобилизация в Украине продлена до 9 ноября 2024 года. С начала осени повестки и дальше будут получать все военнообязанные призывного возраста. Армия нуждается в мужчинах с боевым опытом, а некоторых специалистов "дефицитных профессий" могут призвать в ВСУ первыми.

Об этом сообщило издание "Телеграф" во вторник, 27 августа.

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В армии существует первоочередная потребность в мужчинах с боевым опытом — это штурмовики, артиллеристы и т. д. Кроме бойцов, нужны в армии и специалисты гражданских профессий, которые будут обеспечивать эффективную работу военных подразделений — водители, механики, IT-специалисты и связисты. Специалисты с разными навыками нужны также для работы в штабе.

Кто подлежит призыву

Касается мобилизация и тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто раньше не служил.

Категории мужчин, подлежащих мобилизации: